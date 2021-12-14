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Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı... Bollywood yıldızı paylaşınca viral oldu

#Hindistan#Maymun#Suni Teneffüs

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanan inanılmaz anlar sosyal medyada herkesin dilinde! Ölmek üzere olan bir maymunu suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndüren adam adeta kahraman ilan edildi. O anları paylaşan Bollywood yıldızı ise gözyaşlarını tutamadı...

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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı. O sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir şahıs, olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti.

Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi.

Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı... Bollywood yıldızı paylaşınca viral oldu

38 yaşında olduğu öğrenilen adam maymuna müdahale ettikten ve onu hayata döndürdükten sonra onu kucağına alıp bağrına basarken sevinç çığlıkları attığı duyuldu.

Sonrasında kurtardığı maymunu yakınlarda bulunan bir veterinere götüren adam hayvanın köpek saldırısı sonucu aldığı yaraların da tedavi edilmesini sağladı. Bölge halkı olaydan sonra Prabhu'ya kahraman demeye başladı.

Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı... Bollywood yıldızı paylaşınca viral oldu
Ünlü yıldız olayı milyonlarca takipçisiyle böyle paylaştı

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Maymunun yapılan müdahalenin sonunda hayata döndüğü o anlar kameraya yansıdı. Olay, Hindistan'ın en tanınmış ve en çok kazanan ünlü oyuncularından Anushka Sharma tarafından paylaşılınca ise adeta bir internet fenomenine dönüştü.

Hayvan sevgisiyle tanınan Anushka Sharma, maymunun mucizevi kurtuluş anlarını tam 55 milyon 500 binden fazla takipçisinin olduğu Instagram hesabının hikâyeler kısmında ağlayan surat emojisi kullanarak paylaştı. Bu paylaşımla birlikte video dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi. 

Anushka Sharma, geçtiğimiz ağustos ayından da Meksika'da bir sokak satıcısının sokak köpeklerini beslediği bir videoyu paylaşarak "İnsanlığa olan inancım tazelendi" ifadesini kullanmıştı.

Maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı... Bollywood yıldızı paylaşınca viral oldu
 Bollywood yıldızı Anushka Sharma hayvan severliğiyle tanınıyor 

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#Hindistan#Maymun#Suni Teneffüs

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