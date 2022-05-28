Maymun Çiçeği'nde yeni tehlike: Evcil hayvanlarınızla temastan kaçının, hayvanlara yayılabilir!

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Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü endişe yaratmaya devam ediyor. İngiltere’de şu ana kadar 106 kişi de tespit edilen maymun çiçeği virüsü için Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir tehlikeyi gözler önüne serdi.



21 BOYUNCA HAYVANLARLA TEMAS ETMEYİN



Maymun çiçeği ile enfekte olan hastaların, 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmaması gerektiğini belirten UKHSA, gerbil, hamster ve diğer kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurdu.

ENFEKSİYON DÖNGÜSÜ



Warwick Üniversitesi’nden Virolog Profesör Lawrance Young konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endişe, virüsün hayvanlara bulaşması ve daha sonra hayvanlar ile insanlar arasında bulaşmanın oluşması. Eğer dikkatli olmazsanız, insanlara yeniden geçmeye neden olabilecek bir hastalık için hayvan rezervuarı oluşturabilirsiniz. Böyle bir enfeksiyon döngüsü içinde olacağız” dedi.

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21 GÜNLÜK İZOLASYON

İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini duyurdu.

İngiltere’deki hayvan satış verilerine göre şu an ülkedeki 2 milyon hanede kemirici hayvan olduğu biliniyor. Kemirgen hayvan sahiplerine, hayvanlarına test yaptırmaları ve 21 gün boyunca evde tutmaları önerildi. Kedi ve köpek gibi diğer evcil hayvan sahiplerine ise veteriner hekim kontrolü altında hayvanların hiçbir klinik belirti göstermediğinden emin olunarak evde izolasyonda tutmaları tavsiye edildi.



İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

Maymun çiçeği döküntüsü olan biri tarafından kullanılan giysilere, çarşaflara veya havlulara dokunmak

Döküntülere ya da kabuklarına dokunmak

Enfekte bir kişinin öksürmesine veya hapşırmasına maruz kalmak

Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor. Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.

20'DEN FAZLA ÜLKEDE YAKLAŞIK 200 VAKA

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri mevcut salgının nasıl ortaya çıktığı hakkında halen cevapsız birçok soru olduğuna dikkat çekerek 20'den fazla ülkede yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği duyurdu.

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TOPLU AŞILAMAYA GEREK YOK

DSÖ'nün çiçek hastalığı bölümünün başkanı Dr. Rosamund Lewis maymun çiçeği hastalığının kolay yayılmadığını ve bulaşma için genellikle yakın temas gerektiğini ifade ederek, "Toplu aşılamaya gerek yok" dedi.



Aşıya sahip ülkelerin, bunları hastaların veya sağlık çalışanlarının yakın teması durumunda yüksek risk altında olanlar için değerlendirilebileceğini belirten Lewis, maymun çiçeğinin çoğunlukla izole edilerek ve devam eden epidemiyolojik araştırmalarla kontrol edilebileceğini söyledi. Lewis, "Vaka incelemesi, temaslı takibi, evde izolasyon en iyi seçenekler olacaktır" dedi.



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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre maymun çiçeği virüsü, insanlarda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. 1970'den bu yana ise Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan olmak üzere 11 Afrika ülkesindeki insanlarda maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Virüs Afrika dışında ilk kez 2003 yılında ABD'de görüldü. Daha sonra 2018'de İsrail ve İngiltere'de, 2019'da Singapur'da, 2021'de ABD'de Afrika'ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeği virüsüne rastlandı. 2017'den bu yana Nijerya'da 200'den fazla maymun çiçeği virüsü kayda geçerken, 500'den fazla da şüpheli vaka rapor edildi. Vakaların yüzde 3'ü ölümle sonuçlanırken, virüs ülkede büyük bir salgına yol açtı.



Maymun çiçeği virüsü, Orta Afrika (Kongo Havzası) ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kongo Havzası türünün daha şiddetli hastalığa neden olduğu ve daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.