Maymun çiçeği hastalığı ilk kez bir evcil hayvana bulaştı! Mutasyon endişesi...

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Koronavirüs pandemisinin ardından insanların yeni endişe kaynağı haline gelen maymun çiçeği hastalığı dünya çapında yayılmaya devam diyor.

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DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ, TOPLAM ÖLÜM: 12

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'acil durum' ilan ettiği hastalıkta dünya genelinde vaka sayısı 30 bini geçti. Bu vakaların 5 bini geçtiğimiz hafta kaydedilirken toplam ölüm sayısı 12'ye yükseldi.

VAKA SAYILARININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ABD

ABD'de hastalığın bulaştığı insanların sayısı 10 bin sınırını geçerken, ABD'yi yaklaşık 5 bin vaka sayısı ile İspanya, 3 bin vaka sayısı ile İngiltere ve 2 bin 500 vaka sayısı ile Fransa takip etti.

Açıklanan son verilere göre, Paris, Londra ve Madrid gibi Avrupa'nın gözde başkentleri maymun çiçeği salgınının merkez üssü haline geldi.



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Vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken hastalıkla ilgili bir kötü haber daha geldi. Bilim insanları insandan evcil hayvana bulaşan ilk doğrulanmış vakanın Fransa'nın başkenti Paris'te kaydedildiğini duyurdu.

SAHİPLERİNİN YATAĞINDAN KAPMIŞ

Haziran ayının başında ağrılı lezyonlar geliştirdikten sonra maymun çiçeği teşhisi alan 44 ve 27 yaşındaki bir çifte ait olduğu bildirilen dört yaşındaki erkek İtalyan tazısı sahiplerinin yatağında uyuduktan sonra hastalığa yakalandı.



Maymun çiçeği hastalığının cinsel yolla bulaştığı biliniyor ancak bulaşmanın tek yolu bu değil. Örneğin, enfekte bir kişinin çarşaflarına dokunduktan sonra virüse yakalanan sağlık çalışanları olmuştur. Uzmanlar bu nedenle hastalık süresince cinsel aktivite olmasa bile aynı yatağı paylaşmanın riskli bir faaliyet olduğunu belirtiyor.

Sahiplerinin hastalığa yakalanmasından 12 gün sonra belirtiler göstermeye başlayan köpeğe PCR testi yapıldı. Test sonuçları köpeğe bulaşan şuşun sahiplerine bulaşan suşla yüzde 100 uyuştuğunu ortaya koydu.

ENFEKTE OLAN HAYVANLAR İZOLE EDİLMELİ

Maymun çiçeği hastalığının endemik olduğu ülkelerde, kemirgen ve vahşi hayvanlarda virüse rastlamak mümkündü. Ancak kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarda şimdiye kadar herhangi bir enfeksiyon rapor edilmedi.

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Bilim insanları, risk altındaki kişileri evcil hayvanları konusunda uyarırken, virüsün bulaştığı hayvanların da en az 3 hafta boyunca insanlardan izole edilmesi gerektiğini belirtiyor.

MUTASYON ENDİŞESİ

Leuven Katolik Üniversitesi'den evrimsel biyoloji profesörü Tom Wenseleers, virüsün bir evcil köpeğe bulaşmasının, patojenin daha kolay yayılmak için mutasyona uğradığı anlamına gelebileceğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını büyüyen küresel bir acil durum olarak nitelendiriyor

Maymun Çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.Ancak Maymun Çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

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Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik.

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

Çok kaşıntılı olabilen döküntü değişip bir kabuk oluşturuyor ve farklı aşamalardan geçtikten sonra düşüyor. Yaraları iz bırakabiliyor.

Virüs genellikle kendiliğinden geçiyor ve hastalık 14 ila 21 gün sürebiliyor.

NASIL BULAŞIYOR? TEHLİKELİ Mİ?

Virüs, Maymun Çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor. Virüs vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor.

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Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

Virüse yakalananlarda vakaların çoğu hafif geçiyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor.

Ancak bazen daha şiddetli olabiliyor. Daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti.