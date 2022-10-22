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Mayıstan beri bir ilk... ABD ve Rus savunma bakanları görüştü

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#Sergey Şoygu#Lloyd Austin#ABD
Mayıstan beri bir ilk... ABD ve Rus savunma bakanları görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, mayıstan bu yana ilk kez görüştü.

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AFP’nin haberine göre Austin dün Şoygu’yu Ukrayna’daki savaşla ilgili ‘iletişim hatlarını’ açık tutmaya çağırdı. ABD’li sözcü Tuğgeneral Pat Ryder görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakan Austin, Ukrayna’ya karşı devam eden savaşta iletişim hatlarını korumanın önemini vurguladı” dedi.

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Moskova da Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden beri iki bakan arasındaki ikinci görüşmeyi doğruladı. Ryder yaptığı bir başka açıklamada ise ABD Savunma Bakanı Austin’in, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile de “ABD’nin Ukrayna’nın Rusya’nın saldırganlığına karşı koyma kabiliyetini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü yinelemek için” bir görüşme yaptığını duyurdu. Buna göre Austin, “Ukrayna’nın kalıcı gücünü inşa etme ve kendini savunma kabiliyetini koruma konusunda uluslararası toplumun sürekli desteğinin” altını çizdi.

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#Sergey Şoygu#Lloyd Austin#ABD

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