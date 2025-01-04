‘Mavi Vatan’ tatbikatı Yunanistan’ı ürküttü

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Üç yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ve 87 gemi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter ve 28 SİHA/İHA ile SAT ve SAS timleri dahil 20 bin personelin katılacağı tatbikat, Yunan medyasında manşete çıktı.

KARŞI TATBİKAT HAZIRLIĞI

Manşette ‘100 savaş gemisiyle Mavi Vatan’ başlığını kullanan Ta Nea gazetesi Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in muhtemelen şubat ayında yapacağı Ankara ziyaretini hatırlattı. Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelerden cesaretlenerek kendini daha güçlü hissettiğini belirten gazete, tatbikatı ‘tahrik edici’ olarak niteledi. Ta Nea ayrıca Yunan askeri kaynaklarına dayanarak, Yunan savaş gemilerinin “Mavi Vatan 2025” esnasında Türk donanmasının hareketlerini izleyeceklerini ve bu tatbikattan kısa bir süre sonra de Ege’de geniş çaplı bir Yunan tatbikatının başlayacağını yazdı. Kathimerini gazetesi de birinci sayfasında “Ankara’dan 2025’e ‘Mavi Vatan’ ile siftah” başlığını kullandı.

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Yunan haber siteleri ise “Mavi Vatan tahriki”, “Türkiye’nin güç gösterisi” ve “Türkiye 100 savaş gemisi ile Ege’de” gibi başlıklara yer verdiler.

3 DENİZDE DEV TATBİKAT

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’nın en büyük tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan Tatbikatı, 3 yıl sonra Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz’de aynı anda yapılacak. Mavi Vatan 2025 Tatbikat, Türkiye’nin üç büyük denizde aynı anda harekât kabiliyetini göstermesi ve test etmesi açısından önem taşıyor. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri’nin harekâta hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla yapılacak. Tatbikat kapsamında büyük ölçüde envantere giren yerli ve milli sistemler, silahlar ile mühimmatlar kullanılacak. Donanmanın 3 denizde güç gösterisine sahne olacak tatbikatta; Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da yer alacak. (Selçuk BÖKE / ANKARA)