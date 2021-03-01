Mavi Vatan tatbikatı tüm hızıyla sürüyor

TSK tarafından resmen 25 Şubat’ta başlatılan tatbikatta şimdiye kadar kuvvet komutanlıkları, ağırlıklı karargâh içinde kendi aralarında geniş kapsamlı eşgüdüm ve koordine çalışmaları yaptı. Ege ve Akdeniz’de bugünden itibaren Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tatbikatı fiili olarak icra etmeye başlayacak. 7 Mart’a kadar devam edecek tatbikata, aralarında çok sayıda fırkateyn ve korvetin de bulunduğu toplam 87 gemi katılacak. Tatbikatta ayrıca, Deniz Kuvvetlerine bağlı 5 deniz karakol uçağı ve 12 deniz helikopteri ile Hava Kuvvetlerine ait F-16, F-4 ve havadan uyarı/kontrol uçağından (AWACS) oluşan 22 uçaklık geniş bir filo görev yapacak.

YUNAN BAKANDAN TEPKİ



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Mevcut ortamda gerçekleştirilmesi ve hatta adı bile, Yunanistan’a karşı dostane olmayan bir davranıştır. Yaratmaya çalıştığımız güven ortamına katkıda bulunmamaktadır” sözleriyle TSK’nın tatbikatına tepki gösterdi.