Mavi Vatan müfredata girdi Atina telaşlandı

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Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği “Mavi Vatan” sınırları Yunanistan’da büyük tepki yaratıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatta, 9’uncu sınıf coğrafya kitabında Mavi Vatan’a yer verilmesi Atina’da yoğun tepki yarattı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, dün parlamentoda bir soru önergesini cevaplandırırken, “Mavi Vatan’ın ders kitaplarında okutulacak olması kötü. Maksimalist görüşler içeren herhangi bir şey genç zihinleri zehirlememeli” diyerek Türkiye’nin adımına tepki gösterdi. Yunan Bakan ders kitaplarında Ege Denizi için ‘Adalar Denizi’ ifadesinin kullanılmadığını belirtirken, Mavi Vatan ile ilgili kısımda Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’e değinilmemesini ise olumlu saydığını ima etti.

BASIN MANŞETE TAŞIDI

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Gelişmeye geniş yer veren Yunan basını ise, “18 milyon öğrenci Mavi Vatan’ı öğrenerek büyüyecek” yazdı. Kathimerini gazetesi Mavi Vatan’ın ilk kez Türk ders kitaplarına dahil edildiğini vurgulayarak, bu gelişmeyi manşetine taşıdı. Gazete “Türkiye ‘Mavi Vatan’ teorisinde bir adım daha attı. ‘Mavi Vatan’ artık ders kitaplarında. Üstelik, kitapta ‘Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki hukuki ve coğrafi haklarını görmezden gelen haksız talepler karşısındaki mücadelesine örnekler veriniz’ şeklinde bir ifade de yer alıyor” diye yazdı. Skai televizyonu da “Daha önce ders kitaplarında ‘Mavi Vatan’ yoktu. Türkiye’de 18 milyon öğrenci bundan sonra ‘Mavi Vatan’ ile büyüyecek” yorumu yaptı. Ders kitabında Mavi Vatan’ın sınırlarını gösteren haritanın yer almaması ise “olumlu” olarak değerlendirildi.

NEDEN TEPKİLİLER

Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını işaret eden Mavi Vatan gündeme her geldiğinde Yunanistan’da büyük tepki yaratıyor. Bunun başlıca nedeni, Yunanistan’ın adaların tam yetki kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölgesi bulunduğuna ilişkin iddiasını çürütmesi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, pazar günü Selanik’te düzenlediği basın toplantısında “Yunanistan’ın egemenliğinden ve egemenlik haklarından şüphe eden ‘Mavi Vatan’ hâlâ masada duruyor. Bu da, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarının belirlenmesi sorununun çözümünü engelliyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha önce de söyledim, bundan sonra da söyleyeceğim” demişti.

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DENDİAS’TAN MEİS ÇIKIŞI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Dimitris Hupis ile birlikte Kaş açıklarındaki Meis adasını ziyaretinde, adanın kıta sahanlığı sorununda Yunanistan açısından önem taşıdığını söyledi. Türkiye kıyılarına yakın olması nedeniyle Ankara’nın Meis’in kıta sahanlığına sahip olmadığı tezini reddettiklerini söyleyen Dendias, “Deniz hukuku sözleşmesinde, adaların kıyı şeritleri, kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge hakkına sahip oldukları açıkça belirtiliyor. Bu sözleşmede, sözkonusu haklar ile ilgili olarak adaların yüzölçümünü esas alan farklı yaklaşım da bulunmuyor” dedi.