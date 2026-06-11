'Mavi Vatan' korkusu harekete geçirdi! Yunan lobisi Washington’a sığındı: Türkiye'ye karşı çıkın

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Ankara'nın denizlerdeki egemenlik haklarını yasal zemine taşımayı hedefleyen "Mavi Vatan" yasa taslağı, ABD'deki Yunan-İsrail lobisini harekete geçirdi. ABD Kongresi'ndeki Kongre Yunan-İsrail İttifakı (CHIA) Eş Başkanları Gus Bilirakis ve Brad Schneider, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdikleri iki partili mektupla Washington yönetimine Türkiye'ye karşı açık tavır alma çağrısında bulundu.

RUBIO'YA "TÜRKİYE'YE KARŞI ÇIKIN" ÇAĞRISI

Florida Temsilcisi Gus Bilirakis ile Illinois Temsilcisi Brad Schneider tarafından kaleme alınan mektupta, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini yasal çerçeveye taşımasının Doğu Akdeniz'deki dengeleri bozacağı öne sürüldü.

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Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'de istikrar, güvenlik ve iş birliğini teşvik etme konusunda uzun süredir devam eden bir çıkarı bulunmaktadır. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini yasalaştırmak için yasa tasarısı üzerinde çalıştığı yönündeki haberler, bölgesel gerilimleri daha da artıracak, uluslararası kabul görmüş denizcilik normlarına meydan okuyacak ve kolektif güvenliğimizi güçlendiren önemli ortaklıkları tehdit edecektir."

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Kongre üyeleri, NATO'nun küresel tehditler karşısında birlik içinde hareket etmesi gereken bir dönemde müttefikler arasında yeni ayrışmaların yalnızca rakip aktörlerin işine yarayacağını savundu.

"ABD'NİN STRATEJİK ÇIKARLARINI TEHDİT EDER"

Bilirakis ve Schneider, Mavi Vatan'ın yasalaşmasının 2019 tarihli Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası'nın hedeflerini zedeleyeceğini ileri sürdü.

Söz konusu yasayla ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında geliştirilen enerji ve güvenlik iş birliğinin güçlendirildiğine dikkat çekilen mektupta, deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki tartışmaların yatırımları caydırabileceği ve enerji projelerini geciktirebileceği iddia edildi.

Milletvekilleri, şu değerlendirmede bulundu:

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"Doğu Akdeniz, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimiz için stratejik açıdan hayati önem taşıyan bir bölge olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, seyrüsefer özgürlüğünü, barışçıl anlaşmazlık çözümünü ve uluslararası kabul görmüş hukuk ilkelerine bağlılığı savunmaya devam etmelidir."

WASHINGTON'A DÖRT MADDELİ ÇAĞRI

ABD'li kongre üyeleri, Rubio ve Dışişleri Bakanlığı'ndan şu adımları atmasını talep etti:

- Mavi Vatan'ı yasalaştıracak her türlü Türk mevzuatına açık şekilde karşı çıkılması,

- ABD'nin endişelerinin doğrudan Türk yetkililere iletilmesi,

- Seyir özgürlüğü ve uluslararası denizcilik normlarına desteğin yeniden vurgulanması,

- Bölgesel gerilimlerin azaltılması amacıyla müttefiklerle koordinasyonun artırılması.

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Mektupta, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu kabul edilirken, Mavi Vatan'ın yasalaşmasının "ABD'nin stratejik çıkarlarına ve bölgedeki kilit ortaklarının güvenliğine tehdit oluşturacağı" öne sürüldü.

MAVİ VATAN YASA TASLAĞI NEYİ İÇERİYOR?

Ankara'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin mevcut uygulamalarını yasal zemine taşımayı amaçlıyor.

Taslağa göre:

-Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki karasuları uygulamaları kanunla kayıt altına alınacak,

-Ege Denizi'nde mevcut 6 deniz mili uygulaması korunacak,

-Deniz yetki alanlarının ihlal edilmesi halinde hızlı müdahale mekanizmaları güçlendirilecek,

-Akdeniz'deki stratejik enerji ve güvenlik faaliyetlerinde yürütme organına daha geniş koordinasyon yetkileri tanınacak.