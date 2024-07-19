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Mavi ekran kabusu: Crowdstrike sorunu nasıl çözülür? İşte dünya çapındaki krizle ilişkilendirilen yazılım şirketi

Güncelleme Tarihi:

#Crowdstrike#Microsoft 365#Mavi Ekran
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 13:49

Dünya çapında bilişim teknolojilerinde yaşanan yazılımsal sorun Crowdstrike adlı bir siber güvenlik sağlayıcısının gönderdiği güncelleme ile ilişkilendiriliyor. ABD merkezli şirket, mavi ekran hatası veren cihazların düzeltilmesi için atılacak adımları tek tek sıraladı. İşte, mavi ekran sorununun çözümü için izlenmesi gereken adımlar...

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ABD merkezli şirket, konuyla ilgili Türkiye saatiyle 09:30 civarında yaptığı bir açıklamada Falcon adlı güvenlik platformu için yayınlanan son güncellemenin ardından Windows işletim sistemlerinde “mavi ekran” adı verilen ve sistemin tamamen kapanmasına yol açan hatalar alındığını söyledi.

Mavi ekran kabusu: Crowdstrike sorunu nasıl çözülür İşte dünya çapındaki krizle ilişkilendirilen yazılım şirketi

"SORUN TEPİT EDİLDİ"

Crowdstrike’ın kurucularından George Kurtz, sosyal medya hesabından teknik kesintilerin firmaları kaynaklı olduğunu doğruladı.

Kurtz, kesintilerin Crowdstrike’ın Windows sunucularına gönderdiği bir güncellemeden kaynaklandığını doğruladı, Mac ve Linux işletim sistemlerinin etkilenmediğini vurguladı.

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Kurtz, “Bu bir güvenlik sorunu ya da siber saldırı değil. Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir çözüm devreye sokuldu... Ekibimiz Crowdstrike müşterilerinin güvenliği ve istikrarını sağlamak için tamamen teyakkuzda” dedi.

Mavi ekran kabusu: Crowdstrike sorunu nasıl çözülür İşte dünya çapındaki krizle ilişkilendirilen yazılım şirketi

CROWDSTRİKE HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Şirket, mavi ekran hatası veren cihazların düzeltilmesi için “güvenli modda” yeniden başlatılması ve soruna yol açan dosyanın silinmesi gerektiğini duyurdu.

Crowdstrike’ın önerdiği çözüm adımları:

- Windows’u Güvenli Mod’da veya Windows Kurtarma Ortamı’nda başlatın

- C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin

- “C-00000291*.sys” adlı dosyayı bulun ve silin

- Cihazı normal şekilde yeniden başlatın

Mavi ekran kabusu: Crowdstrike sorunu nasıl çözülür İşte dünya çapındaki krizle ilişkilendirilen yazılım şirketi

ANTİVÜRÜS YAZILIMLARI SATAN BİR FİRMA

Crowdstrike antivirüs yazılımları satan bir firma.

Crowdstrike’ın Falcon platformu dünya çapında havayolları, bankalar, süpermarket zincirleri gibi birçok büyük şirket tarafından, Windows cihazların ve sunucularının güvenliğini sağlamak için kullanılıyor.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir açıklamada Türkiye’deki kesintilerin de Crowdstrike kaynaklı olduğunu söyledi.

BTK açıklamasında “Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır” dedi.

BTK, paylaşımında Crowdstrike’ın teknik açıklamasındaki çözüm önerisine de yer verdi. Kesintilerin ardından Crowdstrike hisselerinde %14’lük düşüş kaydedildi.

Mavi ekran kabusu: Crowdstrike sorunu nasıl çözülür İşte dünya çapındaki krizle ilişkilendirilen yazılım şirketi

SİBER TEHDİTLERE KARŞI KURULDU

Crowdstrike 2011’de dünyanın en büyük şirketlerini ve donanımlarını siber tehdit ve zaafiyetlere karşı korumak üzere ABD’nin Teksas eyaletinde kuruldu.

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George Kurtz ve Dmitri Alperovitch adlı iki girişimcinin kurduğu şirket, 2019’da ağırlıklı teknoloji hisselerinin satıldığı dünyanın en büyük ikinci borsası Nasdaq’a girdi.

Şirket kurulduğundan bu yana birçok siber saldırı soruşturmasında kilit rol oynadı.

2016’da ABD’de Demokrat Parti, bilgisayar ağlarına sızılmasının ve iç yazışmalarının ifşa edilmesinin ardından konuyu soruşturması için Crowdstrike ile anlaştı.

Mavi ekran kabusu: Crowdstrike sorunu nasıl çözülür İşte dünya çapındaki krizle ilişkilendirilen yazılım şirketi

MAVİ EKRAN HATASI NEDİR?

Mavi ekran hatası “ciddi bir sorundan dolayı sistem beklenmedik bir biçimde kapatılırsa veya yeniden başlatılırsa” meydana geliyor.

Bu durumda kullanıcılar "bilgisayarınıza zarar gelmesini önlemek için Windows kapatıldı" iletisi veya benzer bir iletiyle karşılaşabiliyor.

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Donanım ya da yazılım kaynaklı sorunlardan dolayı ortaya çıkan mavi ekran hatası, genellikle sorunlu yazılım ya da donanımın kaldırılması ile giderilebiliyor.

Microsoft, cihazlarını yeniden başlatamayan kullanıcılar içinse sorunu çözmek için Windows’u “güvenli modda” çalıştırmayı öneriyor.
Wikileaks’te paylaşılan binlerce epostanın, dönemin Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ın Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’a yenilmesinde büyük rol oynadığı düşünülüyor.

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#Crowdstrike#Microsoft 365#Mavi Ekran

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