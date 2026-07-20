Matty Healy evlendi

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Çiftin düğününe şarkıcı Charli XCX, Anastasia Karanikolaou, Fai Khadra, Alex Consani, Devon Lee Carlson’ın da aralarında bulunduğu ünlü konuklar katıldı. Çift, 2023 yılında tanışmıştı. Healy’nin 2023 yılında birlikte olduğu eski sevgilisi Taylor Swift de NFL yıldızı Travis Kelce ile 3 Temmuz’da evlenmişti.