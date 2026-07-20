Matty Healy evlendi

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00
Dünyaca ünlü rock grubu The 1975’in solisti Matty Healy ve 28 yaşındaki model Gabbriette Bechtel, önceki gün ABD’nin Los Angeles kentinde yer alan ve şarkıcı Madonna’nın eski malikanesi olarak tanınan Castillo del Lago’da dünya evine girdi.
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Çiftin düğününe şarkıcı Charli XCX, Anastasia Karanikolaou, Fai Khadra, Alex Consani, Devon Lee Carlson’ın da aralarında bulunduğu ünlü konuklar katıldı. Çift, 2023 yılında tanışmıştı. Healy’nin 2023 yılında birlikte olduğu eski sevgilisi Taylor Swift de NFL yıldızı Travis Kelce ile 3 Temmuz’da evlenmişti.