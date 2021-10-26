‘Matrix 5’ için açık kapı bıraktı

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Filmin dağıtımcısı Warner Bros Pictures’ın CEO’su Ann Sarnoff, yazar ve yönetmen Lana Wachowski istediği takdirde, serinin devam edebileceğini açıkladı. Sarnoff, bu yıl filmlerinin son kez HBO ile aynı anda sinemalarda yayınlanacağını söyledi. 2022’de bu konuda hibrit bir modele geçeceklerini belirten Sarnoff, Matrix’in son filminin gişede beklentilerin altında kalması halinde seriye devam edilip edilmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine, “Lana (Wachowski) ne zaman bir film yapmak isterse, biz buna varız” diye yanıt verdi.