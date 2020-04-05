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Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Maskenizi kendiniz yapın

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Maskenizi kendiniz yapın
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Uzmanların salgınla mücadelenin en önemli unsuru olarak gösterdiği maske, şu an dünyada koronavirüsten sonra en çok konuşulan kelime. Toplu taşıma ve marketlerde zorunlu hale getirilen maskeyi, siz de evinizde üretebilirsiniz. İster rengarenk kumaştan, ister kağıt havludan maske yapım tekniklerini sizin için derledik.

Maskeye ulaşamayanlar ya da farklı maske kullanmak isteyenler için sosyal medyadan evde kolay maske yapım teknikleri paylaşıldı. İşte onlardan bazıları...

KUMAŞ YA DA ŞAL

Evde kullanmadığınız temiz bir kumaş parçasından maske yapabilirsiniz. Kumaşı yüz boyunuza göre kesebilir, şalınızı yüzünüze göre katlayabilirsiniz. Ardından her evde bulunan lastikleri kumaşın kenarına yerleştirip katlıyorsunuz ardından lastik katladığınız yerin içerisinde kalacak bir şekilde zımbalıyorsunuz. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorsunuz. Renkli kumaş ve şallara daha estetik maskeler üretmeniz mümkün.

Maskenizi kendiniz yapın

STREÇ GAZLI BEZ

Streç gazlı bezi yüzünüze ayarladıktan sonra kenarlarından makasın ucu ile küçük birer delik açarak lastiği geçirebilirsiniz.

Maskenizi kendiniz yapın

KÂĞIT HAVLU

İki kâğıt havlu parçasını dikdörtgen şekilde üst üste koyarak akordeon gibi katlayın. Kenarlarını kıvırarak iki kenarına da lastik takın.

SÜPÜRGE TORBASI

Süpürge torbasının karton kısmını çıkarttıktan sonra kenar kısımlarından kare şeklinde kesebilirsiniz. Torbaların köşesini ağzınızın ortasına gelecek şekilde ayarlayarak kenarlarına lastik geçirebilirsiniz.

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