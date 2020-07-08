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Haber Giriş: 08.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Maskeli duruşma

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Maskeli duruşma
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ABD’li oyuncu Johnny Depp’in (57), Nisan 2018’de eski eşi Amber Heard’e (34) şiddet uyguladığı haberini yayınlayan The Sun gazetesine karşı açtığı davanın ilk duruşması dün Londra’da görüldü.

Heard, eski eşinin kendisine vurduğunu, boğmaya çalıştığını ve saçlarını yolduğunu öne sürüyor. Depp ise Heard’ün kendisine şiddet uyguladığını ve şişe fırlattığını iddia ediyor. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen duruşmaya Depp yüzünü örten bandanayla, Heard ise ağzını ve burnunu kapatan bir eşarpla geldi.

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