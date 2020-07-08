Maskeli duruşma

Heard, eski eşinin kendisine vurduğunu, boğmaya çalıştığını ve saçlarını yolduğunu öne sürüyor. Depp ise Heard’ün kendisine şiddet uyguladığını ve şişe fırlattığını iddia ediyor. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen duruşmaya Depp yüzünü örten bandanayla, Heard ise ağzını ve burnunu kapatan bir eşarpla geldi.