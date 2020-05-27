Maskeli Biden, maskesiz Trump’a karşı

ABD’de yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı önlemler kapsamında Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) tüm Amerikalılara maske takmaları uyarısında bulunmasına rağmen Başkan Trump, First Lady Melania Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Arlington Ulusal Mezarlığı’nda Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakırken maske takmamaları dikkat çekti. Daha sonra Baltimore kentindeki törende bir konuşma yapan Trump, Baltimore Belediye Başkanı Bernard C. Young’ın tüm vatandaşların maske takması gerektiği uyarısını dinlemeyerek yine maske takmadı. İki aydır seçim kampanyasını evinden sürdüren eski başkan yardımcısı Joe Biden ise ilk defa evinden çıkarak eşi Jill Biden ile maskeleriyle Delaware’deki Gaziler Anıtı’na çelenk bıraktı. Biden’ın evinden çıkması artık kampanyasını hızlandıracağı şeklinde yorumlandı.