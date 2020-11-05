Maske ve mesafe varsa konserde virüs yok

Almanya’da Martin Luther Üniversitesi, ağustos ayında düzenlenen ve yüzlerce kişinin gönüllü olarak katıldığı konserdeki COVID-19 risklerini inceledi. Buna göre, konser esnasında hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi durumunda virüsün bulaşma ihtimalinin düşük bir seviyede olduğu vurgulandı. Araştırma sonucu, küresel salgın esnasında ilk kapatılan yerler arasında bulunan konser salonlarını incelediği için eğlence sektörü tarafından büyük dikkatle takip ediliyor.

HAVALANDIRMA KRİTİK

1.200 kişinin katıldığı kapalı alan konserinde yapılan deneyle alakalı konuşan araştırmacı Michael Gekle, ortamın sağlıklı bir şekilde havalandırılması ve sınırlı bir kapasite bulunması durumunda, konserlerin güvenli olduğunu belirtti. Gekle, “Havalandırmanın önemli olduğunun farkındaydık, ancak virüsün yayılımını engelleme açısından bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk” dedi. Leipzig’de yapılan deneyde, katılımcılara konsere girişte dezenfektan ve maske verildi, katılımcıların yeri takip cihazı ile sürekli olarak izlendi. 10 farklı mesafe ve hijyen modeli üzerinde yapılan araştırmada önlemlere uymanın kapalı alan olsa da koronavirüs riskini önemli oranda düşürdüğü belirtildi.

ÜÇ KONSERLİ DENEY

İlk konser herhangi bir önlem alınmaksızın yapıldı. İkinci konserde, bazı hijyen önlemleri ve sosyal mesafe önlemleri uygulandı. Üçüncü konserde ise hem katılımcıların sayısı yarıya indirildi, hem de 1.5 metrelik sosyal mesafe uygulandı. Ayrıca dezenfektanlara karıştırılan floresan sayesinde izleyicilerin en çok nerelere dokunduğu da tespit edildi.