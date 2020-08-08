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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 18:16,Son Güncelleme:

'Maske tak' diyen iş yerine sahibine dayak!

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'Maske tak' diyen iş yerine sahibine dayak!
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Fransa'da bir çamaşırhaneye giren dört kişilik çete, kendilerine maske takmalarını söyleyen çamaşırhane sahibi Augustin Mi (44) beyzbol sopasıyla dövdü.

Saldırı, başkent Paris’in kuzeyindeki bir kasaba olan Soisy-sous-Montmorency’de meydana geldi. Augustin M içeri giren bir kişiye maske takması konusunda uyarı yapınca, sözlü tartışma çıktı. Sözlü bir tartışmadan sonra sinirlenen kişi, dışarı çıkıp üç arkadaşını da çağırdı. Ellerinde beyzbol sopasıyla Augustin Me saldıran çete, zavallı adamı hastanelik etti. Augustin M, saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis çete üyelerinin yakalanması için soruşturma başlattı

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