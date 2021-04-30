Maske şakası başlarını ağrıttı: Pasaportlarına el kondu!

2 YouTuber'ın Bali'de yaptığı maske şakasının yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yüzlerini maske takıyormuş izlenimi yaratacak şekilde boyayan Josh Paler Lin ve Leia Se bu anı saniye saniye kaydetmişti.

Yüzlerine çizdikleri maske ile, maskesiz bir şekilde insanların arasında dolaşan ikili büyük tepki çekmişti.

Maske yasağını çektikleri şaka videosu ile delen ikilinin yayınladığı video 22 Nisan'da yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

2 gün sonra gelen tepkiler sonrası videoyu kaldıran ikili bir de özür mesajı yayınladı. Ancak ikilinin bu özrü yeterli olmadı.

Söz konusu videonun kısa sürede viral olması sonrası Endonezyalı yetkililer harekete geçti.

3.4 milyon abonesi olan Lin ve Se'nin pasaportlarına el konuldu. Independent'ta yer alan habere göre, 2 YouTuber sınır dışı edilmek ile karşı karşıya.

Bali'deki Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı bölge ofisinin sözcüsü I Putu Surya Dharma konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi;

'İki YouTuber'ın sınır dışı edilip edilmeyeceklerine karar vermek için Göçmen Bürosu ile birlikte incelemelerde bulunulacak.'

'Bu videoyu yapma niyeti hiç de saygısızlık etmek veya herkesi maske takmamaya davet etmek değildi' diyen Lin konu ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

'Bu videoyu insanları eğlendirmek için yapıyorum çünkü ben bir içerik üreticisiyim ve insanları eğlendirmek benim işim. Bunu bir daha yapmayacağımıza ise söz veriyoruz.'

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