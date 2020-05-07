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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 07.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Maske fabrikasını maskesiz dolaştı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Maske fabrikasını maskesiz dolaştı
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ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Washington’dan ilk kez ayrılarak sağlık malzemeleri üreten Honeywell şirketinin Arizona’daki tesislerini ziyaret etti.

Ekonomiyi kurtarmak adına kısıtlamalara karşı olduğunu her seferinde dile getiren Trump, maske üretim birimini ziyaret ederken maske takmadı. Bu hareketiyle tepki çeken ABD Başkanı, koruyucu gözlük takmakla yetindi. Ekibin ziyaret öncesinde COVID-19 testi yaptırdığını söyleyen Trump, “Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir, çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız” diye konuştu.

Maske fabrikasını maskesiz dolaştı

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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