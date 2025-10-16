Masada Tomahawk var... Zelenski, Trump ile pazarlığa gidiyor

Haberin Devamı

Washington’da yapılacak Trump-Zelenski toplantısı öncesi üst düzey Ukraynalı bir heyetin ABD’ye giderek kilit konulardan biri olan uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerini görüştüğü öğrenildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ve Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko’nun da bulunduğu heyet, Tomahawk füzeleri üreten Raytheon ve bir diğer silah üreticisi Lockheed Martin temsilcileriyle görüştü. Yermak Telegram’dan görüşmeye dair ayrıntı vermezken, ‘Ukrayna’nın her iki şirketle de işbirliğinin devam ettiğini’ paylaştı. Tomahawklar hava, kara ve deniz platformlarından ateşlenebilen, uzun menzilli ve yüksek isabet hassasiyetli bir silah sistemi .

HEDEF ALABUGA’DAKİ DRON FABRİKASI MI

WASHINGTON merkezli The Hill gazetesi Ukrayna’nın Tomahawklarla Rusya’yı vuracağını öne sürdü. ABD ordusunun eski Genelkurmay Başkan Yardımcılarından biri olan Jack Keane tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Ukrayna 2 bin 200 km uzaklıkta Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nde bulunan Alabuga kentindeki dron fabrikasını imha etmek istiyor. Keane özellikle Alabuga’yı vurgulayarak, “Bir numaralı hedefleri oradaki üretim merkezi olacak” dedi. Alabuga’daki tesiste İran tasarımı Şahid dronlarının üretildiği de iddialar arasında.