Masada ateşkes sahada soykırım! İki günde yüzlerce Gazzeli öldü

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takasına dair anlaşmanın kabul edilmesine dair baskısını yoğunlaştırırken, İsrail ordusu Filistinli sivillere yönelik katliamların şiddetini arttırdı. Sadece dün, şafak vaktinden gün batımına kadar geçen sürede İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda en az 118 Filistinli sivil öldürüldü, 581 kişi de yaralandı. Ölenler arasında yardım alabilmek için dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan onlarca insan ve barınmak için bir okula sığınan çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grubun olduğu aktarıldı.

ÇOLUK ÇOCUK DİNLEMİYOR

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu’nu bombaladı. Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulda İsrail saldırısı nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fahd es-Sabah Okulu’nu tahliye uyarısı yaptıktan sonra 2 kez hedef aldı. İsrail’in hedef aldığı okulun enkazından bir kadının cesedi çıkarıldı. Diğer yandan Gazze kentinin Nablusi Kavşağı yakınında İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 7’si insani yardım bekleyen 26 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 130’a, yaralıların sayısının da 135 bin 173’e yükseldiği bildirildi.

Haberin Devamı

TEKLİFİN DETAYLARI

Öte yandan ABD medyası, yeni ateşkes planıyla ilgili detayları paylaşmaya başladı. Buna göre yeni ateşkes taslağı Gazze’de hayatta kalan rehinelerden 10’unun serbest bırakılmasını ve 18 ölünün iadesini öngörüyor. New York Times’a konuşan İsrailli ve Filistinli kaynaklara göre, İsrail ile Hamas arasında önerilen 60 günlük ateşkes, beş aşamalı şekilde gerçekleşecek. Haberde ayrıca Hamas’ın, ocak ayında başlayan iki aylık ateşkes sırasında yaptığı gibi canlı yayınlanan teslim törenlerinden kaçınacağı bilgisi de paylaşıldı. 7 Ekim 2023’te kaçırılan 251 İsrailliden 49’u hâlâ Hamas’ın elinde. İsrail ordusuna göre 49 rehineden 27’si hayatta değil. Trump, salı akşamı İsrail’in yeni ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuştu; Hamas’ın ise resmi yanıtını bugün vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ABD’Lİ PARALI ASKERLER GAZZELİLERİ VURMUŞ









Mayıs ayı sonundan bu yana Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarını saf dışı bırakarak Gazze’deki insani yardım dağıtımını üstlenen ABD-İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı yüzlerce sivilin ateş açılarak öldürülmesiyle gündeme gelirken, bölgede güvenliği sağlamakla görevlendirilen paralı ABD’li askerlerin de Gazzelileri vurduğu ortaya çıktı. Amerikan Associated Press’in (AP) haberine göre, yardım dağıtım alanlarını korumakla görevli Safe Reach Solutions isimli özel güvenlik ve lojistik şirketine çalışan ABD’li paralı askerler, gıda yardımlarına ulaşmaya çalışan Filistinlilere ateş açtı. AP’ye konuşan iki ABD’li paralı asker, yardım almaya gelen Filistinlilere karşı askerlerin gerçek mermi ve ses bombası kullandığını söyledi. Paralı askerlerin AP’ye ulaştırdıkları videolarda da yüzlerce Filistinlinin dağıtım merkezi yakınındaki metal barikatlar arasında toplandığı, kurşun sesleri, sersemletici el bombaları ve biber gazı müdahalesinin arasında izdiham yaşandığı görülüyor. Videolarda ayrıca İngilizce konuşan adamların kalabalığı nasıl dağıtacaklarını tartıştıkları ve silah seslerinin ardından birbirlerini cesaretlendirdikleri konuşmalar yer alıyor.

Haberin Devamı

Bu arada Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell​​​​​​​ de sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımda, ABD paralı askerlerinin bir ayda 550 Gazzeliyi öldürdüğünü belirterek, AB Konseyi ve Komisyonunu buna sessiz kalmakla suçladı.

İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde, yardım merkezlerine ulaşmaya çalışan Filistinli sivillerin zarar gördüğünü ilk kez açıktan kabul ederek yardım dağıtım sistemini yeniden yapılandıracaklarını açıklamıştı. Gazze’de 27 Mayıs’tan bu yana dağıtım bölgelerinde 652 kişi öldü, 4 bin 537 kişi yaralandı.

İSRAİL’İN İŞGAL YÜZSÜZLÜĞÜ

BATI ŞERİA İÇİN İLHAK ÇAĞRISI

İsrail bir yandan Gazze’deki saldırılarının şiddetini arttırırken diğer yandan işgal altındaki Batı Şeria’ya gözünü dikti. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’nden 14 bakan, Batı Şeria’nın ilhak edilmesi çağrısında bulundu. Bakanlar tarafından Netanyahu’ya hitaben yazılan mektupta, “tarihi başarıların ardından” Batı Şeria’nın da İsrail meclisi 27 Temmuz’da tatile girmeden ilhak edilmesi talep edildi, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail için varoluşsal bir tehlike olduğu savunuldu. Öte yandan önceki gün İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de Batı Şeria’nın ilhakının zamanının geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söylemişti.

Haberin Devamı

ANKARA’DAN TEPKİ

İsrailli bakanların skandal çağrısına Türkiye’den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı’nın İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadelerinin en güçlü biçimde reddedildiğini bildiren açıklamasında, özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan bu sorumsuz ilhak çağrılarının uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saydığı belirtildi. Ankara’nın yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Ürdün de İsrail’e tepki gösterdi.

NETANYAHU’NUN OĞLU KORKUDAN ADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Hakıındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle İsrail basınında mercek altında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun küçük oğlu Avner’in 2022’de eğitimi için İngiltere’ye gitmeden önce korktuğu için adını değiştirdiği ortaya çıktı. Olay İsrail’de yayın yapan ekonomi gazetesi Calcalist’in Avner’in İngiltere’de aldığı bir evi haberleştirmesiyle ortaya çıktı. Habere göre Avner Netanyahu ismini Avi Segal olarak değiştirdi, bu isimle İngiltere’de üniversite kaydını yaptırdı ve bir daire satın aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Avner, İngiltere’ye eğitim için gittiği 2022’de babasının muhalefette bulunması nedeniyle Şin Bet’in güvenlik sağlama talebini kabul etmediği ve yoğun Müslüman nüfusun olduğu bölgede “Netanyahu” soyadıyla tanınma korkusuyla ismini değiştirdiğini söyledi. İsrail kimliğindeki ismini babaannesinin soyadını kullanarak Avi Segal şeklinde değiştiren Avner, İsrail İçişleri Bakanlığı’nın da onayıyla ismini ehliyet ve pasaportunda da değiştirdiğini belirtti. Avner Netanyahu geçen ay da 16 Haziran’da yapılması planlanan düğününün İran-İsrail çatışması nedeniyle ertelenmesiyle gündeme gelmişti.