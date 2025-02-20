Mart’taki zirve öncesinde Kıbrıs’ta sınır kapısı açılmasına Rum sabotajı

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Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, bir yandan ‘Müzakere istiyoruz’ diye propaganda yaparken, diğer yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Mart ayındaki Kıbrıs zirvesi öncesinde talep ettiği KKTC ile Rum yönetimi arasına yeni sınır kapılarının açılması talebini baltalamaya başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2 yeni kapı açılması teklifini kabul etmeyen Rum lider, zirve öncesinde taraflar arasında ortamı yumuşatmayı amaçlayan ‘yeni kapı’ yerine, sadece Rumların kullanacağı KKTC topraklarından Rum yönetimine transit geçiş yolu istedi.

KAPI NEREDEN ÇIKTI

Türk ve Rum liderler New York’ta BM Genel Kurulu açılışının ardından Ekim ayında BM Genel Sekreteri Guterres ile biraraya gelmiş, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla gayri resmi zirve düzenlenmesi konusunda anlaşmıştı. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Tatar’ın daha önce önerdiği, 17 Mart’ta İsviçre’de düzenlenecek zirve öncesinde Kıbrıs’ta Türk ve Rumların günlük hayatlarını kolaylaştıracak yeni sınır kapıları açılmasına tam destek verdi. Genel Sekreter’in yanında ‘çok güzel olur’ diye konuşan Rum lider Hristodulidis, Lefkoşa’ya dönünce çark etti. Kapı konusunda yapılan temaslarla ilgili Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar geçiş kapılarının KKTC için, “Temas edilebilecek, karşılıklı gidip gelebilecek bir yöntem” olduğunu, Rum kesimi için ise “Kuzeyin ayrı bir yer olduğunu gösteren bir rahatsızlık kaynağını temsil ettiğini” söylüyor.

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KRİTİK GÖRÜŞME CENEVRE’DE

Garantör ülkelerin dışişleri bakanları seviyesinde katılacağı Türk ve Rum liderler arasında Mart ayında Cenevre’de Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek toplantı kritik bir öneme sahip. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Kıbrıs’ta geçen bir dizi temasta bulunan Genel Sekreter’in özel danışmanı Kolombiyalı diplomat Maria Holguin, Genel Sekretere, Türk ve Rum tarafları federasyon temelinde ortak zemin olmadığı bilgisini de verdi. Diplomatik kaynaklar, Mart ayındaki toplantı için “Bu toplantı geçmiş toplantılardan farklı olarak bir müzakere konferansı olmayacak. Nereye gidebileceğimiz hakkında görüş alışverişi olacak” değerlendirmesini yaptı.