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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 00:24 | Son Güncelleme:

Mars'tan ilk fotoğrafı gönderdi

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Mars'tan ilk fotoğrafı gönderdi

Çin'in uzay aracı Zhurong'un iniş yaptığı Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdiği bildirildi.

Çin Ulusal Uzay Yönetimi'nden (CNSA), Zhurong'un Mars'tan geçtiği fotoğrafları internet sitesinden paylaştı. 

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu. 

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

Marstan ilk fotoğrafı gönderdi

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