Mars’ta yaşamın izi bu çukurda

İlk kez 2011 yılında keşfedilen bir çukurun yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yanardağa büyük benzerlik göstermesi nedeniyle Mars’ta hayat olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi. Bilim insanları 35 metre olduğu tahmin edilen çukurun içinde 20 metrelik bir yeraltı mağarası bulunduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Söz konusu yeraltı mağarasının Mars’ta yaşam iddialarını güçlendirmesinin yanı sıra gelecekte insanların Mars’ta yaşam alanı kurmaları için oldukça uygun bir lokasyon olarak kayda geçtiği belirtildi.