×
Mars'ta yaşam izleri bulundu: Bilim insanları ilk kez karşılaştı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 10:47

Mars'ta yaşamın temel yapı taşlarını oluşturan 3,5 milyar yıllık organik moleküller tespit edildi. NASA'nın Curiosity keşif aracı, bir kayadan aldığı örnek üzerinde deney yaparak organik molekülleri tespit etti.

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde gerçekleştirdiği bir deneyle gezegenden bir kaya örneği aldı. Özel bir kimyasal çözeltiyle ayrıştırılan kaya örneğinde karbon içeren organik moleküller saptandı.

Uzmanlar, moleküllerin en az 7 tanesinin Mars'ta daha önce hiç saptanmamış türden olduğunu kaydetti.

MOLEKÜLLER RADYASYONA RAĞMEN KORUNDU

Florida Üniversitesi'nden Dr. Amy Williams ve ekibi, bu moleküllerin 3,5 milyar yıl boyunca Mars'ın sert radyasyon ortamına rağmen bozulmadan kaldığını bildirdi.

Bu keşfin, Mars'ın sadece geçmişte yaşanabilir olduğunu değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre koruyabilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu doğruladığı kaydedildi. Araştırmanın en önemli noktalarından birinin, ‘azot heterosiklleri’ olarak bilinen yapıların keşfi olduğu da ifade edildi.

