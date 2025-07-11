Mars’ta nehir yatakları keşfedildi

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Araştırmacılar, Mars yörüngesindeki uydular tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerde, yaklaşık 16 bin kilometre uzunluğunda eski su yollarının jeolojik izlerine rastladı. Su yollarının, 3 milyar yıldan daha eski olduğu tahmin ediliyor. Bazı nehir yatakları kısa olsa da, bazıları 160 kilometreden fazla uzunluğa sahip. Biliminsanlarına göre, bu yaygın su yolları, bölgede düzenli olarak gerçekleşen yağmur veya kar yağışıyla beslenmiş olabilir. Böylece keşif, Mars’ın geçmişte sanılandan çok daha nemli bir gezegen olduğunu gösteriyor.