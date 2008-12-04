Mars'ta büyük suskunluk

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BUZUL FOTOĞRAFLARINI GEÇMİŞTİ

MARS'TAN GEÇEN SON GÖRÜNTÜLER

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA), bir aylık bekleyişten sonra Mars'taki uzay aracı Phoenix (Zümrüdü Anka) ile

iletişimi tamamen kesti.



NASA'dan yapılan açıklamada, artık sinyal göndermeyen Phoenix ile radyo bağlantısı kurma girişimlerine son verildiği ve Mars gezegeninin yörüngesindeki uzay araçlarının da radyo bağlantısı için röle olarak bundan böyle kullanılmayacağı belirtildi.



Phoenix ile son radyo bağlantısının 2 Kasımda Mars yörüngesindeki Odyssey uzay aracı üzerinden kurulduğunu belirten NASA, Phoenix uzay aracının 3 aylık bilimsel araştırma görevini tamamladıktan sonra beklenenden 2 ay daha fazla çalıştığını kaydetti.



Phoenix, Kızıl Gezegen'in kuzey kutup bölgesine 25 Mayısta inmişti. NASA eylül ayının sonunda da Phoenix'in Mars'ta geçmişte su olduğunu düşündüren iki mineral bulduğunu açıklamıştı.



Bilim adamları, Phoenix'in bulduğu bikarbonat ve silikat tabakasının genelde sıvı haldeki su olmadan oluşmadığını belirtmişti.

Phoenix, gezegende su olup olmadığını saptayacak çalışmalar yürütüyor, numune topluyor, gezegenden aldığı görüntü ve verileri dünyaya gönderiyordu.

