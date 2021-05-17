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Dünya
Haber Giriş: 17.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mars’ta 4’üncü kaşif

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Mars’ta 4’üncü kaşif

Mars’a önceki gün başarıyla indiği açıklanan Çin’in Zhurong adlı uzay aracı, Kızıl Gezegen üzerinde aktif haldeki dördüncü robot oldu.

Çin, ABD’nin ardından başarıyla Mars’a araç indirebilen ikinci ülke oldu. Aracın güneş panellerini açıp dünyaya ilk mesajı göndermesi 17 dakika sürdü. Daha önce Sovyetler Birliği de Mars’a araç göndermiş ancak bunlar ya sert iniş yapmış ya da indikten kısa süre sonra bozulmuştu. Çin’in başarısını kutlayan NASA Bilim Dairesi Başkanı Thomas Zurbuchen, “Zhurong’un, Kızıl Gezegen’i anlama çabalarımıza sunacağı katkıyı görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

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