Mars’ta 4’üncü kaşif

Çin, ABD’nin ardından başarıyla Mars’a araç indirebilen ikinci ülke oldu. Aracın güneş panellerini açıp dünyaya ilk mesajı göndermesi 17 dakika sürdü. Daha önce Sovyetler Birliği de Mars’a araç göndermiş ancak bunlar ya sert iniş yapmış ya da indikten kısa süre sonra bozulmuştu. Çin’in başarısını kutlayan NASA Bilim Dairesi Başkanı Thomas Zurbuchen, “Zhurong’un, Kızıl Gezegen’i anlama çabalarımıza sunacağı katkıyı görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara