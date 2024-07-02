Mars’a en uygun bitki: Çöl yosunu

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Çinli biliminsanları, Antarktika ve Mojave Çölü gibi bölgelerde bulunan bir yosun olan Syntrichia Caninervis’in kuraklık, yüksek düzeyde radyasyon ve aşırı soğuk gibi “Mars koşullarına dayanabildiğini” ortaya koydu.

Yosun, Mars’a benzer basınç, sıcaklık, gaz ve UV radyasyonuna sahip bir düzenekte yetiştirildi. Bitkinin neredeyse tamamen susuz bırakıldığında, eksi 80 derecede 5 yıla kadar, eksi 196 derecede ise 30 gün hayatta kalabildiği; üstelik gama ışınlarına maruz kalmasına rağmen büyüyebildiği tespit edildi. Araştırmacılar, “Bu gelecek vaat eden yosunun, uzayda bitki kolonileşmesi ve büyüme olasılığını daha fazla test etmek için Mars’a veya Ay’a götürülebileceğini umuyoruz” açıklamasında bulundu.