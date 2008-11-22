Mars yine heyecanlandırdı

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İŞTE MARS'TAKİ YENİ BUZUL

Amerikalı bilim adamları, Mars'ta kaya parçaları örtüsünün altında çok geniş buz tabakaları keşfettiklerini açıkladı.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) California eyaletindeki Pasadena'da kurulu Jet Motorları Laboratuvarından yüzey radar cihazı ekibi üyesi Ali Safaeinili, elde ettikleri sonuçların buzun varlığına kanıt olduğunu belirtti.



Austin'deki Texas Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesinden John Holt da elde edilen bulgularla ilgili olarak Science dergisinde yazdığı makalede, geniş buzul kitlelerinin Mars'ın kutup bölgelerinde olmadığını belirterek, "İncelediğimiz tek bir buzul tabakası, Los Angeles kentinin üç katı genişliğinde ve 3 km kalınlığında, belki daha fazla" diye konuştu.



Holt, buzul tabakalarının bilimsel değerinin dışında, Mars'ın gelecekteki keşfinde önemli bir su kaynağı olabileceğine işaret etti.

Amerikalı uzmanlar, Mars'ın güney yarıküresindeki Hellas havzasındaki muazzam buzul kitlesinin 2250 km genişliğinde ve 5 km kalınlığında olduğunu belirterek, yaklaşık 4 milyar yıl önce büyük göktaşının gezegenin yüzeyine çarpmasıyla oluştuğunu düşündüklerini kaydetti.



Makaleyi yazan Holt ve ekibin 11 diğer üyesi, Mars Odyssey uzay aracıyla yapılan yüzey radar incelemelerinde kuzey yarıkürede de benzer oluşumlar belirlediklerini ifade etti.

