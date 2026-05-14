Marmaris'ten Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu yola çıktı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 16:57

İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu", 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Marmaris'teki lojistik hazırlıklarını tamamlayan Küresel Sumuf Filosu aktivistleri, Gazze'ye yapacakları seyir öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı.

Filoda Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Dr. Imane el Makhloufi, Said Abukeshek, Ko Tinmaung ve Nathalia Maria ile 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da filodaki teknede yer alarak harekete katıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da tekneler ayrılmadan önce marinaya gelerek hazırlıkları yerinde takip etti.

