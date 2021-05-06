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Dünya
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Markle’ın kitabına ’ihtilal’ suçlaması

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Markle’ın kitabına ’ihtilal’ suçlaması

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın kaleme aldığı çocuk kitabının ‘intihal’ olduğu iddia edildi.

Düşes, İngiliz çocuk kitapları yazarı Corrinne Averiss’in kitabını kopyalamakla suçlanıyor. Oğulları Archie’nin doğumundan sonra eşi Prens Harry’ye yazdığı bir şiirden esinlenen ve bir baba ile oğulun hikâyesini anlatan Meghan Markle’ın, The Bench (Bank) adlı çocuk kitabının 8 Haziran’da piyasaya çıkması bekleniyor.

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