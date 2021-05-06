Markle’ın kitabına ’ihtilal’ suçlaması

Düşes, İngiliz çocuk kitapları yazarı Corrinne Averiss’in kitabını kopyalamakla suçlanıyor. Oğulları Archie’nin doğumundan sonra eşi Prens Harry’ye yazdığı bir şiirden esinlenen ve bir baba ile oğulun hikâyesini anlatan Meghan Markle’ın, The Bench (Bank) adlı çocuk kitabının 8 Haziran’da piyasaya çıkması bekleniyor.

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