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Mark Rutte'den Türkiye övgüsü

Güncelleme Tarihi:

#Mark Rutte#Hollanda#Türkiye
Mark Rutteden Türkiye övgüsü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 10:00

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların çok değerli olduğunu ifade etti.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başbakan Rutte, "Ukrayna'da savaş şiddetlenirken, yakın temas halinde olmak güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatma çabaları çok değerli, küresel gıda güvenliği için hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

Rutte, Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca NATO içindeki iş birliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

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#Mark Rutte#Hollanda#Türkiye

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