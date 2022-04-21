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Mariupol’den çağrı: Ya savaşın, ya kurtarın

#Mariupol#Ukrayna#Rus Askerleri
Mariupol’den çağrı: Ya savaşın, ya kurtarın

Dört haftadır kuşatma altında bulunan Ukrayna’nın Mariupol şehrinden dünyaya yardım çağrısı yapıldı.

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Şehirdeki ‘Azovstal’ demir çelik fabrikasında konuşlanan Ukrayna ordusunun 36. Deniz Piyade Tugayı Komutanı Sergey Volınski, yayınladığı video mesajda, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan yardım istedi. Bunun ‘son mesajı’ olabileceğini belirten Volınski, “Mariupol’de iki yolumuz var. İlki Ukrayna ordusunun Mariupol ablukasını delmesi. İkincisi ise bizlerin diplomatik girişimlerle kurtarılması. Rusya ile görüşülerek buradaki çok sayıda sivil ve askerin hayatı kurtarılabilir” dedi. Volınski’nin çağrısı dünyada yankı bulurken Ukrayna lideri Zelenski, kentte kalan sivillerin güvenli tahliyesi karşılığında “esir tutulan Rus askerleri ya da ölen askerlerin cenazelerini teslim edebilecekleri” teklifinde bulundu.

 

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#Mariupol#Ukrayna#Rus Askerleri

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