Mariupol’de Türkiye ile ortak tahliye planı

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Düzenlenecek tahliye operasyonuyla şehirde sıkışan 100 bine yakın insanın tahliyesi planlanıyor. İnsani operasyonun düzenlenmesine ilişkin detayların belirlenmesi için bakanlar ve ilgili ekipler düzeyinde ortak çalışma yürütülecek.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna makamları ve Mariupol’deki yerel yetkililerle temasta olduklarını, önümüzdeki 48 ile 72 saat içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de konuyu görüşeceğini söyleyen Macron, operasyonu en kısa zamanda gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Türkiye, işgalin başlangıcından bu yana önceliği insani yardıma ve tahliyelere veriyor.

Savaşın başlangıcından itibaren Ukrayna’ya 56 TIR insani yardım gönderen Türkiye, Ukraynalılar da dahil 63 binden fazla sivilin tahliyesini sağladı. Türkiye’ye gelen Ukraynalıların sayısı da 60 bine yaklaştı.