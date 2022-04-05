Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Mariupol'de tahliyeler için her şey hazır! Gözler Putin'de

#Mariupol#Tahliye#Ukrayna
Mariupolde tahliyeler için her şey hazır Gözler Putinde

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Rus güçlerinin kuşatması altındaki Mariupol'den Türklerin tahliyesine yönelik planların geliştirildiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onay beklendiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 41’inci gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mariupol’den tahliyeler konusunu görüştüğünü ve Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Berdyansk Limanı’ndan Mariupol kahramanlarını (askerlerini) sağ ve yaralı olarak gemi yoluyla tahliye etmeye hazır. Türkiye’yle anlaştık. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla (Putin) konuştu. Eğer yapabilirsek yakın zamanda sonucu göreceğiz. Eğer olmazsa Rusya Devlet Başkanı müsaade etmemiş olacak" dedi.

Gözden Kaçmasın

Milli Savunma Bakanı Akardan Ukraynadaki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklamaMilli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklamaHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Belçika, Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engellediBelçika, Ruslara ait yaklaşık 200 milyar dolardan fazla alım satım işlemini engellediHaberi Görüntüle


VERESÇUK: TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN PLANLAR GELİŞTİRİLDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Rus güçlerinin kuşatması altındaki Mariupol'den sivillerin yayan ya da özel araçlarla çıkabileceklerini söyledi. Vereşçuk, Türklerin kentten tahliyesine yönelik planların ise geliştirildiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Zelenski BMGK’ya seslendi: Soruşturma istiyoruzZelenski BMGK’ya seslendi: Soruşturma istiyoruz!Haberi Görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Mariupol#Tahliye#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna