Mariupol'de tahliyeler için her şey hazır! Gözler Putin'de

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 41’inci gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mariupol’den tahliyeler konusunu görüştüğünü ve Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Berdyansk Limanı’ndan Mariupol kahramanlarını (askerlerini) sağ ve yaralı olarak gemi yoluyla tahliye etmeye hazır. Türkiye’yle anlaştık. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla (Putin) konuştu. Eğer yapabilirsek yakın zamanda sonucu göreceğiz. Eğer olmazsa Rusya Devlet Başkanı müsaade etmemiş olacak" dedi.





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VERESÇUK: TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN PLANLAR GELİŞTİRİLDİ



Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Rus güçlerinin kuşatması altındaki Mariupol'den sivillerin yayan ya da özel araçlarla çıkabileceklerini söyledi. Vereşçuk, Türklerin kentten tahliyesine yönelik planların ise geliştirildiğini açıkladı.









