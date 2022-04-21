Mariupol'de korkunç tuzak! Rusya duyurdu: Takmayanlar vurulacak...

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ABD ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın Ukrayna ile ilgili en büyük korkusu bugün gerçek oldu. Rusya Savunma Bakanlığı Azovstal demir çelik fabrikası hariç Mariupol kentini ele geçirdiklerini ve yüzlerce sivil ve askerin saklandığı tesisin tamamen sarıldığını duyurdu.

AZOVSTAL FABRİKASINDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



Donbas bölgesinde büyük bir saldırıya hazırlanan Rusya bölgede Ukrayna'nın elindeki en büyük şehri ele geçirerek büyük bir avantaj elde etti.



Kentte 1478 askerin Rus güçlerine teslim olduğu açıklanırken günlerdir Azovstal demir çelik fabrikası içinde bekleyen ve teslim olmayı reddeden Ukraynalıların çaresiz bekleyişi sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus güçlerinin tamamen sardığı tesis için 'Sinek bile uçamayacak' talimatı verirken içerideki sivil ve askerlerin gıda, içecek ve ilaçlarının tükendiği öğrenildi.

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'BEYAZ KURDELE' TAKMAYANLAR VURULACAK

Rus askerleri ele geçirdikleri kentteki sivillere kıyafetlerine 'beyaz kurdele' takmamaları halinde vurulacaklarını açıkladı.

Mariupol Belediye Başkanının danışmanı Petro Andriushchenko Rusya'nın 'kurdele' uyarısını doğrularken "Sokakta gördükleri herkese doğrudan ateş açma tehdidinde bulunuyorlar" dedi.



Geçtiğimiz günlerde teslim olan ve yaralı arkadaşlarını taşıyan Ukraynalıların elinde beyaz bir bez parçası olduğu görülmüştü.

UKRAYNA: BU BİR TUZAK SİVİLLERİ 'YEM' YAPIYORLAR

Rusya'nın uyarısı ilk başta sivilleri korumaya yönelik bir hamle olarak düşünülse de Ukraynalı yetkililer bunun aslında korkunç bir tuzak olduğunu iddia etti.

Dailymail'in Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rus birlikleri Rusya'nın sembolü olan beyaz kurdeleyi kollarına takan sivilleri Ukraynalı keskin nişancılar için 'yem' olarak kullanıyor.



Böylelikle Ukraynalılar birbirini öldürürken Rus birlikleri de Ukraynalı keskin nişancıların yerlerini tespit edebiliyor.



SOKAKLARDA RUS TANKLARI

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Ajanslara ve sosyal medyaya düşen görüntülerde 'Z' işaretli tanklar tarafından çevrilmiş kentte çaresiz sivillerin kollarına beyaz bir bant takarak güvenli alanlara kaçmaya çalıştığı görüldü.





Rusya bölgenin 3-4 gün içerisinde temizleneceğini iddia ederken sanayi bölgesinde sıkışıp kalan Ukraynalılar için endişeler sürüyor.



SİVİLLERİ BİLEREK VURUYORLAR

Öte yandan Başkent Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da dokuz sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Kiev bölgesi emniyet müdürü, "Bu insanlar işgalciler tarafından öldürülmüş ve bazılarının üzerinde işkence işaretleri var. Bu insanların sivil olduğunu vurgulamak isterim. Rus ordusu direniş göstermeyen sivilleri bilerek vuruyor" dedi.

