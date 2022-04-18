Mariupol’de gergin bekleyiş

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RUSYA, Moskova kruvazörünü kaybetmesinin ardından işgalin 53’üncü gününde önemli bir ilerleme kaydetmeye çok ya-kın. Rus ordusu, yedi haftadır kuşatma altında tuttukları güney kenti Mariupol’e yönelik saldırılarına ağırlık verirken, Rusya Savunma Bakanlığı şehir merkezinin Ukrayna güçlerinden “temizlendiğini” duyurdu.

TÜNELLERDE SAKLANIYORLAR

Ukrayna ordusunun Avrupa’nın en büyük çelik fabrikası Azovstal’da sıkışıp kaldığını söyleyen Bakanlık Sözcüsü Tüm-general Igor Konaşenkov, “yaşamak için tek şansınız” diyerek tesistekileri silah bırakmaya çağırdı. Rusya’nın verdiği süre dün TSİ 13.00’te sona ererken, ültimatomu reddeden Ukrayna güçleri direnişi sürdürüyor. 11 kilometreden geniş yer kap-layan ve çok sayıda yer altı tüneli bulunan fabrika, sayıları 2500 olarak tahmin edilen Ukrayna askerlerine koruma sağlı-yor. Ancak cephanelerinin bitmek üzere olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde mühimmatı tükenen bazı birlikler teslim olmuştu. Ukraynalıların yanı sıra fabrikada 400 kadar “yabancı paralı asker” olduğunu da iddia eden Rusya, “Di-renmeye devam eden herkes yok edilecek” açıklamasını yaptı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den ise müzakerelerle ilgili uyarı geldi. Kentteki durumun “insanlık dışı” olduğunu söyleyen Zelenski, direnen son Ukrayna askerlerinin de öldürülmesi halinde “Rusya ile barış görüşmelerinin sona ereceğini” söyledi. Şehri ele geçirmek, 2014’te ilhak edilen Kırım ile Rusya arasında doğrudan kara bağlantısı kurul-masına imkân tanıyacak. Ukrayna Başbakanı Denis Shmyhal de Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte, “Mariu-pol’ün henüz düşmediğini” belirterek, “Orada hâlâ askerlerimiz var ve sonuna kadar savaşacaklar” ifadelerini kullandı.

DENİZEN ÇIKARMA HAZIRLIĞI



Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, kente yönelik hava saldırılarının sürdüğünü, ayrıca Rusların bir amfibi çıkarmasına hazırlandığını söyledi. Mariupol’de kontrolün sağlanmasının ardından ise Rus birliklerinin Don-bas’taki cephelere sevk edilmesi bekleniyor. Mariupol’de savaşın başından bu yana 10 binden fazla sivilin öldüğü tahmin ediliyor. Savaş öncesi nüfusu 450 bin olan kentte hâlâ 120 bin sivil bulunduğu sanılıyor.

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RUSYA: TÜRK CAMİSİNDE TAHLİYE TAMAMLANDI

RUSYA Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Mariupol’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, kentteki Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nde kalanların tahliye edildiğini söyledi. TASS haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna güçlerinin, camideki bir grup sivili rehin tuttuğunu iddia eden Konaşenkov, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebiyle, “Mariupol şehrinde Primorskiy bölgesindeki Türk camisinde Ukrayna güçlerinin elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik” Rus birliklerinin özel operasyon düzenlediğini öne sürdü.

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29 SAVAŞÇI ÖLDÜRÜLDÜ

Konaşenkov, “Rus özel kuvvetlerinin özverili eylemleri sonucu cami açıldı, yabancı paralı savaşçılar dahil 29 savaşçı öldürüldü. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden birinin vatandaşı olan rehineler serbest kaldı ve güvenli yere götürüldü” derken, Rusya’nın tahliye operasyonuna ilişkin Türk makamlarından bir açıklama gelmedi. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de 30’un altında Türk vatandaşının bulunduğunu ve tahliyede henüz istenen neticenin alınamadığını açıklamıştı.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: BAŞKENTE DÖNMEYİN

MarIupol’de ilerleme kaydeden Rusya, üst üste üçüncü günde de başkent Kiev yakınlarındaki askeri tesisleri vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Brovary’de bir mühimmat fabrikasını “yüksek hassasiyetli, uçaktan fırlatılan füzelerle” vurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyleyen Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, daha önce şehirden kaçan sakinlere, geri dönmemelerini tavsiye etti. Kliçko Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Lütfen sirenleri duymazlıktan gelmeyin. Kentten daha önce ayrılan ve dönmeye hazırlananlar, bundan kaçınmanızı ve güvenli yerlerde kalmanızı rica ediyorum” dedi.

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BATAN RUS KRUVAZÖRÜNÜN MÜRETTEBATI GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı dün, batan Moskova Rus kruvazörünün mürettebatına ait olduğunu söylediği görüntüleri yayınladı. Videoda, denizciler Kırım’ın liman kenti Sivastopol’da, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nikolay Yevmenov ile bir törende görülüyor. Oramiral Yevmenov ve iki subayın yaklaşık 100 denizcinin önünden törenle geçtiği görülüyor. Ancak törenin ne zaman yapıldığı belli değil. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen perşembe günü geç saatlerde, mühimmat patlamasının neden olduğu bir yangının ardından Rus Karadeniz Filosu’nun sancak gemisi olan Moskova’nın fırtınalı denizlerde battığını duyurmuş, Ukrayna ise gemiyi iki Neptün füzesi ile batırdığını açıklamıştı.