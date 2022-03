Mariupol'de camiye sığınan Türkler... Bakan Çavuşoğlu son durumu açıkladı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki son durum hakkında bilgi verdi.

'Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, savaş başlamadan önce hatta Rusya'nın tanıma kararından önce 12 Şubat'ta vatandaşlarımızı ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve mesaj atarak uyarmıştık' diyen Çavuşoğlu, '5 bin civarında dönen vatandaşımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana da yaklaşık 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan aşağı yukarı 4 binden fazlası kendi imkanlarıyla sınıra geldi' ifadelerini kullandı.

Dün 489 Türk vatandaşının tahliye dildiğini belirten Çavuşoğlu, 'Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız da var. Bunlardan bir tanesi de Mariupol. Lavrov ve Kuleba ile yaptığımız görüşmede de burada insani koridorun açılmasını gündemde tuttuk. Burada sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin de vatandaşları var. Sokakta çatışmalar devam ettiği için vatandaşları çıkartmak risk oluyor. O yüzden insani koridorun açılması gerekiyor' dedi.

MARiUPOL’DE CAMiYE SIĞINAN TÜRKLER

'Maalesef ne tarafa açılacağıyla ilgili anlaşabilmiş değiller. Burada başka bir problem daha var, şehrin alt yapısı tamamen gitmiş. Yani cep telefonları çalışmıyor. Uydu telefonuyla bile görüşmek çok zor' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var, biz onlarla telefon hattı kesildikten sonra uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair haberler çıktı, caminin imamı bunu doğrulamadı. Fakat camide herhangi bir hasar yok. Ruslar burada kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. Biz bu bilgileri de paylaştık. Biz bir taraftan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz ama insani amaçla her iki tarafla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz.'

'LAVROV'DAN DESTEK İSTEDİK'

'Dün sayın Lavrov'a hem teşekkür ettim, hem de bu Mariupol'de vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedik' diyen Çavuşoğlu, 'Biz birkaç gündür oraya otobüsleri gönderiyoruz ama şehir içine otobüsler giremiyor. Bugün vatandaşlarımızı tahliye etmek için çabalarımızı sürdürdük. Dünden beri otobüslerimiz orada bekliyor. Bugün bu konuda mesafe kat etmeyi düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Savaş bittikten sonra Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra hem Azerbaycan hem de biz Türkiye olarak barışa, bölgenin istikrarına vurgu yaptık' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Azerbaycan, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşmasını teklif etti. Ermenistan'ın buna cevap vermesi bekleniyor. Sayın Aliyev'in 3+3 formatında güney Kafkasya ülkeleri, Türkiye, İran formatında toplantı teklifinde bulununca ilk desteği sayın Erdoğan verdi. Yarın ilişkiler normalleşirse neden Ermenistan'ı da buna dahil etmeyelim. bana göre bir barış anlaşmasının müzakeresinde üçüncü bir tarafa ihtiyaç olmamalı. Biz Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki atılacak her adımı destekliyoruz. Ermenistan'la olan yürüttüğümüz sürece de Azerbaycan destek veriyor. Azerbaycan'la her konuda istişare ederiz. Kimse bunu yadırgamasın. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu yanıt vermesinin herkes için yararlı olacağını söyledik. Bir an önce başlamasında fayda var. Müzakerelere başlamak bile önemli bir adım olur.'

FORUMA TALİBAN YÖNETİMİNİN KATILIMI

Antalya Diplomasi Forumu'nun kapsayıcı olmasının hedeflendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Burası özgür bir ortam, herkesin sesi buradan duyulsun istiyoruz. Afganistan paneli de vardı. Geçici yönetimini davet etmemiz de doğaldır. Herkes Afganistan için bir şeyler söylüyor, Afganistan'ın da orada olmasında fayda var. Uluslararası tanınmak için hangi adımları atmaları gerektiğini dostane bir şekilde kendilerine söyledik. Tanınma olmadan Afganistan'daki birçok sorun çözülmez. Herkes insani yardım yapıyor ama ülkenin güvenliği, istikrarı için atılması gereken başka adımlar var. Afganistan yönetiminin de kapsayıcılık dahil bazı olumlu adımları atması lazım. Mesaj değil adım görmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

'Tanıma konusunda çok da aceleci davranmıyoruz' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Kabil havalimanı ile ilgili Katar'la mutabakatımız var. Taliban yönetimi ile anlaşılırsa nasıl işleteceğimiz... Taliban'la müzakereler yürütülüyor. Taliban'ın İstanbul - Doha - Afganistan'da güçlü şekilde yaptığımız görüşmelerde ilettiğimiz teklifler var. Projeyi kar getirici bir proje olarak görmüyoruz. Biraz da kalkınma desteği olarak görüyoruz Katar'la birlikte. Sahadaki şartların ve taleplerin de karşılanması gerekiyor. Tam anlamıyla bunu gördüğümüzü söyleyemeyiz. Ama bazı detaylarda görüş ayrılığı var.'

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Çavuşoğlu, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ile ilgili 'Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli, net, açık. Bazı açıklamalarımız Rusya'yı rahatsız edebiliyor. Bazı atmadığımız adımlarla ilgili Batı beklenti içinde oluyor, ama bunu açıklıyoruz' dedi.

Çavuşoğlu, 'Hava sahasının kapatılması. Montrö anlaşmasının ilgili maddelerinin yerine gelmesi halinde ilgili maddeleri uygulayacağımızı söyledik. Montrö'ye göre hava sahasını kapatamayız. Yaptırımların sorunu çözeceğine inanmıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Savaştan dolayı maalesef herkesi ilgilendiren önemi konularda bile tıkanıklık yaşanabiliyor' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Nükleer anlaşmada da bunu görüyoruz. Bir ay önce nükleer anlaşma konusunda yüzde 95 anlaşmışlardı, forum başlarken yüzde 99.9'a çıkmıştı. Rusya'nın burada olumsuz bir tavır takındığını da söylüyorlar. Burada yapılacak anlaşmanın olumlu etkisi herkes tarafından hissedilecek. İnşallah en kısa zamanda tam mutabakat sağlanır. O gün hem Lavrov hem de Kuleba'nın basın toplantısında ayrı ayrı söyledikleri gibi liderlerin bir araya gelmesinde başından beri çaba gösteriyoruz. Putin prensip olarak karşı olmadığını sayın Cumhurbaşkanımıza söylemişti. Ukrayna tarafı hazır. Teknik konularda ciddi bir müzakere devam ediyor Belarus'ta. Başka kanallardan girişimler var bizim de desteklediğimiz. Tarafsız bir ülke olarak her iki tarafın güvendiği bir ülkeyiz. Sürecin içinde olmamızı onlar da istiyor. Görüşlerin, tutumların yakın olduğunu, anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ama bir an önce ateşkesin sağlanması lazım. Bazı konular silahların sustuğu bir ortamda müzakere edilmesi lazım. Sürecin başlamasına da katkı sağladık. Bunun da ateşkesle sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bazı konularda gelişme olduğu için Putin, 'olumlu gelişme var' demiştir.'