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Mariupol'de bugün de insani koridor yok... Siviller Azovstal fabrikasından ayrılıyor!

#Azovstal #Mariupol#İnsani Koridor
Mariupolde bugün de insani koridor yok... Siviller Azovstal fabrikasından ayrılıyor

Rusya güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Mariupol'de Azovstal demir çelik fabrikasına saklanan sivillerin fabrikadan ayrılmaya başladığı öğrenildi. Öte yandan Ukraynalı yetkililer 'insani koridor' çağrısına bugün de cevap gelmediğini duyurdu.

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Rusya güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Mariupol'de, Putin'in 'sinek uçmasın' dediği fabrikada kuşatılmış Ukraynalıların çaresiz bekleyişi sürüyor. Fabrika içinde gıda, içecek ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçların tükenmesi nedeni ile günlerdir insani koridor çağrısı yapan Ukraynalı yetkililer Rusya tarafından hala bir yanıt almadı.

Başbakan Yardımcısı Iryna Vershchuk Telegram'a yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün de Azovstal'dan insani koridorlar konusunda herhangi bir anlaşma yok." dedi.

SİVİLLER TERK ETMEYE BAŞLADI

Fabrika içindeki yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker bekleyişini sürdürürken sivillerin fabrikadan çıkmaya başladığı öğrenildi.

PUTİN: KİEV TESLİM OLMALARINA İZİN VERMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'nın teslim olanlara hukuka uygun şekilde davranılacağı garantisi verdiğini belirtirken Kiev yönetiminin sivillerin teslim olmasına izin vermediğini iddia etmişti.

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#Azovstal #Mariupol#İnsani Koridor

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