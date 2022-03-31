Mariupol tahliyesi Putin’e takıldı

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Ukrayna’nın Azak Denizi’ne kıyısı olan stratejik öneme sahip Mariupol kentinde sıkışıp kalan binlerce kişiyi tahliye planı Rusya lideri Vladimir Putin’e takıldı. Fransa’nın, Türkiye ve Yunanistan’la birlikte düzenlemeyi planladıklarını açıkladığı tahliye operasyonu önceki gün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Putin’le yaptığı görüşmenin ana gündem maddelerindendi. Macron bu konuda Putin’i ikna edemedi.

MACRON ARACI OLDU

Haftalardır Rus güçlerinin kuşatması altında olan ve yoğun bombardımana maruz kalan Mariupol’deki insani durum her geçen gün daha da kötüleşirken Macron, operasyonun yapılması için ateşkes ilan edilmesi ve asgari insani şartların garanti edilmesi talebinde bulundu. Putin ise Macron’un teklifini düşüneceğini belirtse de olası bir tahliyenin gerçekleşmesi için öncelikle şehirdeki Ukrayna güçlerinin direnmeyi durdurarak silah bırakmalarını şart koştu.

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İLERLEME SAĞLANAMADI

Elysee Sarayı, iki liderin bir saatten fazla süren görüşmesi sonrasında, “tahliye operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartların şu aşamada oluşmadığını” duyurdu. Kremlin’den yapılan açıklamada ise Putin’in Macron’u Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna’da acil insani yardım sağlanması ve sivillerin güvenli şekilde tahliyesi için aldığı önlemler konusunda bilgilendirdiği ifade edildi. Taraflar temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar. Fransa, ortak tahliye operasyonu için çabaları sürdürme niyetinde.

YIKIMIN BÜYÜKLÜĞÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Mariupol’deki duruma ilişkin uydu görüntüleri durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Karadan ve havadan Rus güçlerinin saldırısına uğrayan şehrin sivil yerleşim alanlarındaki yıkım dikkat çekici boyutta. Ukraynalı yetkililer, şehirde sıkışan on binlerce sivilin gıdaya erişimde sıkıntı yaşadıklarını belirterek durumdan “yardımları bloke eden ve şehirden ayrılmak isteyenleri engelleyen” Rusya’yı sorumlu tutuyor. Rusya, sivillerin tahliyesi için Mariupol’de bugün sabahtan itibaren ateşkes ilan edildiğini duyurdu.