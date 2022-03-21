Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Mariupol harabeye döndü! İşte kentteki Türklerin son durumu

#Rusya#Ukrayna#Mariupol

Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü. Mariupol’de Türklerin sığındığı caminin bağlı olduğu Cami Derneği Başkanı İsmail Hacıoğlu kentteki son durum hakkında, 'Şu an Mariupol’de kalan Türkler ve onların akrabaları 82 kişi, diğerleri çıktılar.' açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 26 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol’de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.

Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya'nın Mariupol'deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı.

Mariupol harabeye döndü İşte kentteki Türklerin son durumu

Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.
Mariupol harabeye döndü İşte kentteki Türklerin son durumu

MARİUPOL’DE KALAN TÜRKLERİN SAYISI

Mariupol’de Türklerin sığındığı caminin bağlı olduğu Cami Derneği Başkanı İsmail Hacıoğlu ise kenteki son durum ile ilgili şu bilgileri aktardı:

Haberin Devamı

Camimizde şu an çok az insan var, insanları sığınaklara gönderdik. Cami çevresine de roket düştüğü için sığınaklar daha güvenli.

Mariupol harabeye döndü İşte kentteki Türklerin son durumu

Şu an Mariupol’de kalan Türkler ve onların akrabaları 82 kişi, diğerleri çıktılar.

Otobüsümüzün Ruslar tarafından şehre girilmesine izin verilmedi. Mariupol’deki 75 Türk kentten çıktı. Mahsur kalan 157 kişiden 82’si halen camide ve sığınaklarda.

Mariupol harabeye döndü İşte kentteki Türklerin son durumu

Alman harbi bittiğinde yapılan sığınaklar var çok sağlam. Mariupol’de kiliseye bile bomba düştü. Camiye bir şey gelmedi ama roket bahçesine düştü. Ele geçirdikleri evleri talan ediyorlar.
Mariupol harabeye döndü İşte kentteki Türklerin son durumu
Mariupol’un birçok merkezi erinde Rusların tankları dolaşıyor. O kadar büyük bombardımana kimse dayanamaz. Demir-çelik fabrikasının yüzde 40’ı yok oldu.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya Kieve bomba yağdırdı İşte ilk görüntülerUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya Kiev'e bomba yağdırdı! İşte ilk görüntülerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Mariupol

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler