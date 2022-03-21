Mariupol harabeye döndü! İşte kentteki Türklerin son durumu

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 26 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol’de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.



Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya'nın Mariupol'deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı.



Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.



MARİUPOL’DE KALAN TÜRKLERİN SAYISI

Mariupol’de Türklerin sığındığı caminin bağlı olduğu Cami Derneği Başkanı İsmail Hacıoğlu ise kenteki son durum ile ilgili şu bilgileri aktardı:

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Camimizde şu an çok az insan var, insanları sığınaklara gönderdik. Cami çevresine de roket düştüğü için sığınaklar daha güvenli.

Şu an Mariupol’de kalan Türkler ve onların akrabaları 82 kişi, diğerleri çıktılar.

Otobüsümüzün Ruslar tarafından şehre girilmesine izin verilmedi. Mariupol’deki 75 Türk kentten çıktı. Mahsur kalan 157 kişiden 82’si halen camide ve sığınaklarda.



Alman harbi bittiğinde yapılan sığınaklar var çok sağlam. Mariupol’de kiliseye bile bomba düştü. Camiye bir şey gelmedi ama roket bahçesine düştü. Ele geçirdikleri evleri talan ediyorlar.