Mariupol cehennemi

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24 Şubat’ta başlayan işgali en acı yaşayanlar güneydeki Mariupol kenti sakinleri oldu. Şehir 440 bin nüfusuyla, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım ile Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinin ortasında yer alıyor. 2014’te kısa süreliğine ayrılıkçıların kontrolüne geçen Mariupol, Rusya’dan Kırım’a karayoluyla kesintisiz ulaşım için stratejik önemde.

İki haftadan uzun süredir kuşatma altındaki liman kentinde insanlık dramı yaşanıyor. Elektrik ve ısıtma altyapısı çalışmıyor; gıda, su ve ilaç eksikliği mevcut. Yerel yetkililere göre sadece bu kentte 2 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Altyapı ve binaların yüzde 80’i yok edildi.

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Ukrayna ’nın güneyindeki Mariupol’da çatışmalarda ölenlerin defnin de bile zorluk yaşanıyor.

TİYATROYU VURDULAR

Geçen hafta doğum hastanesine yönelik bombalı saldırının ardından Mariupol bu kez de tiyatro binasının vurulmasıyla manşetlerde. İçerideki sivil varlığına dikkat çekmek için üzerinde Rusça “çocuklar” anlamına gelen “DETI” kelimesi yazan binanın vurulması büyük yankı uyandırdı. Çarşamba günkü saldırının üzerinden günler geçmesine karşın tiyatro binasında hâlâ mahsur kalanlar olduğu ve sayılarının tam olarak bilinemediği belirtildi. Enkazdan şimdiye kadar 130 kişi sağ çıkarılırken, bir kişinin ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

KENT MERKEZİNDE ÇATIŞMA

Rusya’nın “İçeride aşırı milliyetçi Ukraynalı savaşçılar vardı” dediği ve sığınak olarak kullanılan binada, bombalama esnasında 1000 sivilin bulunduğu sanılıyor. Bu arada İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, tiyatro binasını mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmeye hazır olduklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, dün askerlerin şehir merkezine kadar girdiğini ilan ederken Mariupol’den kaçmayı başaran ve gördüklerini AFP’ye anlatan 58 yaşındaki Tamara Kavunenko, “Sokaklarda çok sayıda sivilin cesetleri vardı. Artık Mariupol diye bir yer yok. Orası cehennem” dedi.

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LVİV’E BİR SALDIRI DAHA

Devam eden barış görüşmelerine karşın Moskova savaşı NATO üyesi Polonya sınırına doğru genişletecek saldırılar yapmayı sürdürüyor. Rus kuvvetleri dün, Polonya’ya 70 km uzaklıktaki Lviv’de havalimanı yakınlarını vurdu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi vurulan noktanın uçak bakım tesisi olduğu ve kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Ukrayna’nın batısındaki Lviv’de uçak bakım tesisi hedef alındı.