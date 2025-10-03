Marinette Gazze için tek başına yola devam ediyor: 'Gemide çok sayıda dayanıklı Türk var'

Haberin Devamı

Polonya bandıralı Marinette teknesi, 44 gemiden oluşan filosunun faal durumdaki son üyesi konumunda. Mürettebatında 6 kişinin bulunduğu bildirilen tekne, Gazze istikametinde ilerleyişini sürdürüyor.

Filo organizatörleriyle perşembe günü görüntülü görüşme gerçekleştiren Marinette'in Avustralyalı kaptan Cameron, teknenin motor arızası nedeniyle ana gruptan koptuğunu açıkladı. Cameron, geminin yelkenleri yardımıyla yol aldığını ifade etti.

Al Jazeera'nın haberine göre, kendisini sadece Cameron olarak tanıtan kaptan, "Gemide çok sayıda dayanıklı Türk var... Ummanlı bir hanımefendi ve ben varız ve bu istikamette ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Marinette'in kaptanı, Gazze yolunda ilerlemekte kararlı olduklarını vurguladı.

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı ise İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini belirtti.

'TEHLİKENİN ORTA YERİNDE... TEK BAŞIMIZAYIZ'

Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz. Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." diye konuştu.

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları dile getirdi:

"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"

Güncel konum verileri, Marinette'in Gazze karasularına yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunduğunu gösteriyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Marinette'in seyrine devam etmesi halinde engelleneceği uyarısında bulundu.

Aktivist Ömer Faruk Narlı

497 AKTİVİST İSRAİL'E GÖTÜRÜLDÜ

İsrail Deniz Kuvvetleri, çarşamba gününden itibaren onlarca yardım gemisine müdahale etti. 46 farklı ülkeden 497 yakın aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğu kaydedildi. İsrail makamları, gönüllüleri "yasal bir deniz ablukasını" delmekle suçladı. Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın yasa dışı olduğunu ilan etmişti.

Dünya genelinde büyük destek gören Küresel Sumud Filosu'na müdahale, İsrail'e yönelik yoğun tepkileri de beraberinde getirdi. Çok sayıda ülke, İsrail'in teknelere el koymasını kınadı. Türkiye, Arjantin, Meksika, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde protesto gösterileri düzenlendi.

Gözaltına alınan isimler arasında aktivist Greta Thunberg, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan da yer aldı. İsrail donanması, her bir tekneyi durdurduktan sonra mürettebatı sınır dışı edilmek üzere Aşdod Limanı'na getirdi.

'ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASA DIŞI'

İsrail'in keyfi müdahalesine uluslararası alanda tepkiler gecikmedi. İsrail'e Sumud Filosu'na müdahalesi nedeniyle tepki gösterilen açıklamalarda, Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasının sona erdirilmesi talep edildi.

Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu (ITF) Genel Sekreteri Stephen Cotton, "Uluslararası sularda şiddet içermeyen insani yardım gemilerine saldırmak veya onları ele geçirmek uluslararası hukuka göre yasa dışıdır" ifadelerini kullandı. Cotton, devletlerin uluslararası hukuku keyfi şekilde uygulayamayacağını vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, hükümetinin İsrailli diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu. Ayrıca, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının iptal edileceğini açıkladı.

İsrail askerlerinin filoya müdahale anı

AVRUPA'DAN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın da arasında bulunduğu Avrupa ülkeleri, İsrail hükümetine gözaltına alınan kişilerin haklarına saygı göstermesi çağrısında bulundu. Yunanistan ve İrlanda da benzer açıklamalar yaparak sürece dahil oldu.

Birleşmiş Milletler kurumları, İsrail'in gerçekleştirdiği müdahaleler hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak BM'nin Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya paylaşımında İsrail'in eylemlerini "yasa dışı adam kaçırma" olarak nitelendirdi.

X hesabından açıklama yapan Albanese, "Düşüncelerim, İsrail'in ölüm tarlalarında mahsur kalan Gazze halkıyla birlikte" dedi.