Marine Fransa’da sürpriz yapar mı?

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67 milyon nüfuslu Fransa’da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri, sadece Fransa için değil Avrupa için de büyük önem taşıyor. Ukrayna krizinin patlak verdiği bir dönemde yapılan seçimler, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel sonrası Avrupa’nın lider arayışına girdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Seçimlerde yeniden aday olan mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile en yakın rakibi aşırı sağcı çizgideki Marine Le Pen arasındaki fark kapanırken, Le Pen liderliğindeki Fransa’nın, Donald Trump liderliğindeki ABD’den daha tehlikeli olacağı yorumları yapılıyor.

ANKETLERDE BAŞA OYNUYOR

Son kamuoyu yoklamalarında, Le Pen’in Macron’un önüne geçtiği dahi oldu. Hal böyle olunca Marine Le Pen’in adı, seçimlerde yarışan 12 adayın arasında öne çıktı. Hatta Marine Le Pen liderliğindeki bir Fransa’nın nasıl olacağı, bu tablonun Avrupa ve dünya siyasetini nasıl etkileyeceğine dair yorumlar dahi yapılmaya başladı.

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Siyasi analistler, onu cumhurbaşkanlığı koltuğuna daha önce hiç olmadığı kadar yakın görürken, Marine Le Pen hakkında öne çıkan bazı unsurlar şöyle:

ASLAN BURCU

Tam adı ‘Marion Anne Perrine Le Pen’ (MLP). 5 Ağustos 1968’de Fransa’nın Neuilly-sur-Seine bölgesinde dünyaya geldi. “Liderlerin burcu” olarak bilinen aslan burcu ve 54 yaşında. Panthéon-Assas Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. İki kez evlenip boşanan ve üç çocuk annesi olan MLP, çocuklarını medyadan dikkatli bir şekilde korudu. Röportajlarında bekâr olmaktan mutlu olduğunu dile getiriyor.

BABADAN KIZA

MLP, kariyerinin büyük bir kısmını babası Jean-Marie Le Pen’in gölgesinde geçirdi. Şu an 93 yaşında olan babası, 2011 yılında başında bulunduğu Ulusal Cephe partisindeki görevinden ayrılınca onun yerine geçti. Aşırı sağcı çizgideki Ulusal Cephe, 1972 yılında baba Le Pen tarafından kurulmuştu. Marine Le Pen’e ise bu partinin başına geçmek 40 yıl sonra kısmet oldu.

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PARTİYİ YENİLEDİ

MLP, partinin ırkçı imajını babasının çizgisinden çıkararak yumuşatmaya gayret etti. Öyle ki, Nazilerin Yahudileri katletmek için kurduğu gaz odalarının ‘tarihsel bir detay’ olduğunu söyleyen babasını, 2015’te partiden ihraç etti. MLP, geçmişteki bir röportajında “Le Pen” soyadının kendisine olumsuz yansıdığını, hatta gençken bir erkek arkadaşının bu yüzden kendisinden ayrıldığını söyledi. Nitekim, 2022’deki seçim afişlerinde soyadını kullanmayarak adı “Marine”i öne çıkardı. Partisi Ulusal Cephe’nin adını dahi 2018 yılında değiştirerek “Ulusal Birlik” yaptı. Aşırı sağcı geçmişine rağmen sosyal ve ekonomik politikalara odaklanan, halkla daha fazla temas kuran bir yere konumlanma çalışmasına girişti.

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GEÇEN SEÇİMDE YAKLAŞTI

2017’de ikinci kez aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Macron’a karşı büyük farkla kaybetti. 2022 seçimleri öncesinde anketler, MLP’nin, Macron’u zorlayacak düzeyde oy alabileceğine işaret ediyor. Sürpriz olmazsa 24 Nisan’da seçimlerin yine Macron ile MLP arasında geçmesi bekleniyor.

MACRON SEÇMENİ KARARSIZ

Fransız AFP ajansına konuşan ve 2017 seçimlerinde Macron’a oy veren bir seçmen, bu seçimde Macron’a oy vermeyeceğini ve kararsız kaldığını belirtiyor. Fransız halkının en temel gündemi enflasyon ve artan fiyatlar olurken, Cumhurbaşkanı Macron daha çok Ukrayna krizini öne çıkarıyor, Marine Le Pen’in Putin ile yakınlığına işaret ediyor.

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İSLAM KARŞITI TUTUM

Marine Le Pen’e ilişkin endişeler arasında ise ırkçı siyasi geçmişi, aşırı sağcı duruşu, kamusal alanda başörtüsü yasağı gibi İslamofobik seçim vaatleri ve “Frexit” (Fransa’nın AB’den çıkışı) ihtimali yer alıyor.