Marie Curie ölüm yıl dönümünde anıldı: Defteri hala radyasyon saçıyor

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Nobel ödülleri resmi hesabı, radyoaktivite alanında araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları sonucunda Nobel Fizik ve Kimya ödüllerini kazanmış Polonyalı-Fransız Bilim insanı Marie Skłodowska Curie’nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında not aldığı defterinden fotoğraflar paylaştı.

Açıklamada, “Marie Curie, çalışmaları sırasında yıllarca radyasyona maruz kalmasının bir sonucu olarak 4 Temmuz 1934'te aplastik anemiden öldü. 1899-1902 yılları arasında tuttuğu laboratuvar defteri bugün bile radyoaktiftir ve 1500 yıl boyunca da öyle kalacaktır” denildi.