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Marie Curie ölüm yıl dönümünde anıldı: Defteri hala radyasyon saçıyor

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#Marie Curie#Nobel#Radyasyon
Marie Curie ölüm yıl dönümünde anıldı: Defteri hala radyasyon saçıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 15:52

Nobel ödülleri resmi hesabı, iki Nobel ödüllü ünlü bilim insanı Marie Curie’nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında kullandığı defterinin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada, defterin hala ‘radyasyon saçtığı’ ifade edildi.

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Nobel ödülleri resmi hesabı, radyoaktivite alanında araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları sonucunda Nobel Fizik ve Kimya ödüllerini kazanmış Polonyalı-Fransız Bilim insanı Marie Skłodowska Curie’nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında not aldığı defterinden fotoğraflar paylaştı.

Açıklamada, “Marie Curie, çalışmaları sırasında yıllarca radyasyona maruz kalmasının bir sonucu olarak 4 Temmuz 1934'te aplastik anemiden öldü. 1899-1902 yılları arasında tuttuğu laboratuvar defteri bugün bile radyoaktiftir ve 1500 yıl boyunca da öyle kalacaktır” denildi.

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#Marie Curie#Nobel#Radyasyon

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