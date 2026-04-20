Maratonda robot insan rekorunu kırdı

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor’un robotu, Uganda’lı atlet Jacob Kiplimo’nun mart ayında Lizbon’da yaklaşık 57 dakikada tamamladığı dereceden daha hızlı koştu. Devlet medyası, uzaktan kontrol edilen başka bir robotun 48 dakika 19 saniyeyle bitiş çizgisini ilk geçen cihaz olduğunu, ancak otonom navigasyon kullanan robotun yarış kurallarına göre şampiyon ilan edildiğini aktardı.

BAZILARI DÜŞTÜ

Geçen yılki yarışı kazanan robotun 2 saat 40 dakika 42 saniyelik derecesi göz önünde bulundurulduğunda, robotik teknolojilerinde bir yıllık sürede bile katedilen mesafe dikkati çekiyor. Rekora rağmen yarış sırasında bazı robotların startta düşmesi veya bariyerlere çarpması gibi aksaklıklar da yaşandı.