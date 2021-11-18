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Maraş’ta Türk klibi Rumları çıldırttı

#Nihayet Elibol#KKTC#Maraş
Maraş’ta Türk klibi Rumları çıldırttı

46 yıl kapalı kaldıktan sonra KKTC’nin ziyarete açtığı Maraş’ta şarkısı için klip çeken şarkıcı Nihayet Elibol’a Rumlardan nefret mesajı yağdı. Sahnede ‘Nini’ adını kullanan Elibol, “Böyle bir ırkçı tepki beklemiyordum. Siyasi mesaj da vermedim, sadece Maraş’ın tanınmasını istedim” dedi.

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KKTC’nin ‘Hayalet kenti’ Maraş’ta ‘Bulaman’ adlı şarkısına klip çeken Kıbrıs’ın ünlü şarkıcılarından Nihayet Elibol, Rumların hışmına uğradı. Klibini, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümünün ertesi günü yayınlayan Nihayet’e, iki gün içinde çok sayıda Rum ve Yunan’dan hakaret mesajları geldi, ‘Binalar üzerine yıkılsın, Kıbrıs Yunandır’ diyen de oldu.

MEDYA HEDEF GÖSTERDİ

Sahnede ‘Nini’ adını kullanan Gazimağusalı sanatçı Nihayet Elibol, klibini 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçen yıl ziyarete açılan turistik Maraş kentinde yaz aylarında çekti. Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından önceki gün sosyal medya hesabından yayınladı. Kıbrıs ağzında ‘Bulamazsın’ anlamına gelen ‘Bulaman’ adlı şarkısı önce Rumların önde gelen gazetelerinden Cyprus Mail’de haber oldu, ardından Rum-Yunan yorumları geldi.

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TÜRKLER ÖVGÜ YAĞDIRDI

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Şarkı ve Maraş görüntülerini beğenen Türklerin övgü dolu mesajları ise Nihayet’e moral oldu. Nihayet, “Rumlardan böylesine ırkçı bir tepki beklemiyordum. Maraş klip ve film çekimleri için çok güzel ve turistik bir yer. Rumlar da ziyaret ediyor ve gelenler durmadan fotoğraf ve video çekiyor. Şarkımda siyasi mesaj da vermedim, sadece Maraş’ın tanınmasını istedim, iyi de yaptım” dedi.

RAP VE REGGAE PARÇALARLA TANINIYOR

Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde hukuk ve fizyoterapi eğitimi alan Nihayet, müzik kariyerine ortaokul çağında başladı. Uzun yıllar şan dersleri alan Nihayet, rap ve reggae tarzında eserleriyle tanınıyor. Klibini Maraş’ta çektiği ‘Bulaman’ şarkısının Afro tarzı olduğunu belirten Nihayet, KKTC’nin yanısıra İstanbul’da müzik kariyerine devam ediyor konserler veriyor.

BİLGİ NOTU

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Türk ordusunun hedefleri arasında yer almayan, ancak Rumların boşaltması sonucu kontrol altına alınan Maraş kenti, 1974 öncesinde dünya jet sosyetesinin tatillerini yaptığı turistik bir kentti. Kapalı tutulduğu 46 yıl boyunca ‘Hayalet kent’ unvanıyla anılan kent, geçen yıl halkın ziyaretine açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kenti iki kez ziyaret etti.

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#Nihayet Elibol#KKTC#Maraş

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