Maraş'ta piknik yapacaklar

KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ

“Türk tarafı, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Bu yolda üzerine düşen yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle hep adımlarını atmıştır. Ancak sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklık temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır. 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin her seferinde başarısız olmasının nedeni Rum tarafının bu uzlaşmaz zihniyetidir. Rumlar 1963 yılında gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle bir neticeye varılmayacağının anlaşılması gerekiyor.

OYUN BOZULMUŞTUR

Doğu Akdeniz’deki durumun müsebbibi 2003’ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu bölgede hidrokarbon kaynakları nedeniyle iştahı kabaran uluslararası enerji şirketleriyle aralarındaki güçler de bu oyunun parçası olmakta beis görmemişlerdir. Ancak bu oyun artık bozulmuştur.

ZİYARET 19 GÜN SONRA

15 Kasım, Kuzey Kıbrıs’ta malum bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün törenlere katılalım aynı zamanda acil durum hastanesini açalım. Bu vesileyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu (Dışişleri bakanı) kapalı Maraş’ta piknik yapabiliriz mani bir şey var mı? Ha Sayın Cumhurbaşkanı? Biz ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz. Kapılar açıldı şimdi orada yolları bu noktada açmış olalım ki Kıbrıs’taki kardeşlerimiz bundan sonraki sürece yönelik atılacak adımları bizzat görmüş, yaşamış olsunlar.”

TÜRKİYE ANAVATANIMIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Türkiye, kardeş devletimiz olmasının yanı sıra anavatanımızdır. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini maddi, manevi, askeri olarak desteklemiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı resmi törenle karşıladı.