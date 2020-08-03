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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Maraş’ın seçim sonrası açılması planlanıyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Maraş’ın seçim sonrası açılması planlanıyor
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1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra kapatılan ve ‘hayalet kent’ unvanını alan bir zamanların ünlü turizm merkezi Maraş kentinin 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra açılması planlanıyor.

46 yıldır kapalı tutulan kentin açılması çalışmalarını yürüten KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçimlerin ardından tüm dünyaya Maraş açılımını anlatacağını bildirdi.

‘DOĞRU YOLDAYIZ’

Cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan Özersay yazılı açıklamasında, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Maraş kenti konusunda yardım istemesine dikkat çekti ve, “Son günlerde yaşanan gelişmeler adım adım hayata geçirmekte olduğumuz Maraş politikamız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gerek Kıbrıs Rum tarafı gerekse diğer uluslararası oyuncular dikkatli şekilde ilerlediğiniz sürece kapalı Maraş’a dair politikamızın hayata geçeceğini ve buna engel olamayacaklarını anlamış durumdalar. Türkiye de, açma planlarımıza tam destek veriyor” dedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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