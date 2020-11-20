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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Maraş’ın haritasını mini İHA çıkarıyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Maraş’ın haritasını mini İHA çıkarıyor
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46 yıl sonra açılan ‘hayalet şehir’ Maraş’taki taşınmazların kimlere ait olduğunu belirlemek için envanter çalışması başladı. Mini İHA’lar havadan çektikleri fotoğraflarla çalışmalara destek veriyor.

KKTC’nin kapalı Maraş bölgesini açma kararı almasından sonra yer tespit çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü de devreye girdi. Bakanlık KKTC yönetiminin talebi üzerine Maraş bölgesinde taşınmazların kimlere ait olduğunu belirlemek için başlatılan envanter çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

FOTOGRAMETRİK ÇEKİM YAPIYOR

Bakanlık, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık Twitter hesabından mini İHA’nın çalışmaları ve çektiği fotoğrafları da paylaştı. Envanter çıkarma çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edilmesi bekleniyor.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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